ГЁТТИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЁТТИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - имени Георга Августа, один из старейших немецких университетов.
Основан в Гёттингене в 1737 году в составе 4 факультетов: права, медицины, философии и богословия. Первый проект Гёттингенского университета был подготовлен в начале XVIII века Г.В. Лейбницем, но окончательная редакция устава университета принадлежит министру Г.А. Мюнхгаузену - покровителю науки. Со 2-й половины XVIII века Гёттингенский университет известен как центр рационалистической философии, в конце XVIII века в нём пропагандировались также идеи неогуманизма, а с начала XIX века - идеи национального объединения. Ведущее место в университете занимали исторические (Ф. Дальман, А.Л. Шлёцер), филологические (братья Я. и В. Гримм, Х.Г. Гейне, И.М. Геснер), естественные (А. фон Галлер) и математические (К. Гаусс) науки. Гёттингенский университет был наиболее популярной высшей школой среди либерального дворянства не только в Германии, но и в других странах. В начале XIX века в Гёттингенском университете учились братья Н.И. и С.И. Тургеневы, историк А.С. Кайсаров, правовед А.П. Куницын и др.
В 1837 году в знак протеста против нарушения королём Эрнстом Августом ганноверской конституции, гарантировавшей университету автономию и академические свободы, из Гёттингенского университета ушли 7 наиболее видных профессоров (т. н. гёттингенская семёрка), среди которых были братья Гримм, физик В. Вебер, востоковед Г. Эвальд, Ф. Дальман и др. Их уход вызвал временный упадок Гёттингенского университета. Во 2-й половине XIX - начале XX веков университет вновь занял одно из ведущих мест в области математических (Б. Риман, Ф. Клейн, Д. Гильберт, Г. Минковский и др.) и физических (Г.К. Лихтенберг, Г.Р. Герц и др.) наук. Значительную роль играл медицинский факультет, особенно в области гистологии и бактериологии. В 1933 году, в период фашистской диктатуры, крупнейшие учёные покинули Гёттингенский университет, и он утратил значение крупного научного и учебного центра. После 2-й мировой войны университет вновь становится крупнейшим вузом Германии. В нём работали 44 лауреата Нобелевской премии: физики М. Борн, Дж. Франк, М. Планк, Г. Крёмер, химики О. Валлах, В. Нернст, М. Эйген, Р. Зигмонди и др.
В университете функционируют (2006): 13 факультетов, несколько исследовательских центров. В его структуру входят: клиника, музеи, крупнейшая в Германии библиотека (1734; свыше 4,5 миллионов книг, свыше 16 тысяч периодических изданий, свыше 3 тысяч инкунабул, 340 литературных коллекций и др.), Ботанический сад (1751). Свыше 24 тысяч студентов.