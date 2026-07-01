ГЁТТИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГЁТТИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - имени Георга Августа, один из старейших немецких университетов.

Ос­но­ван в Гёт­тин­ге­не в 1737 году в со­ста­ве 4 факультетов: пра­ва, ме­ди­ци­ны, фи­ло­со­фии и бо­го­сло­вия. Пер­вый про­ект Гёттингенского университета был под­го­тов­лен в начале XVIII века Г.В. Лейб­ни­цем, но окон­ча­тель­ная ре­дак­ция ус­та­ва университета при­над­ле­жит министру Г.А. Мюнх­гау­зе­ну - по­кро­ви­те­лю нау­ки. Со 2-й половины XVIII века Гёттингенский университет из­вес­тен как центр ра­цио­на­ли­стической фи­ло­со­фии, в конце XVIII века в нём про­па­ган­ди­ро­ва­лись так­же идеи не­огу­ма­низ­ма, а с начала XIX века - идеи национального объ­е­ди­не­ния. Ве­ду­щее ме­сто в университете за­ни­ма­ли ис­то­рические (Ф. Даль­ман, А.Л. Шлё­цер), фи­ло­ло­гические (братья Я. и В. Гримм, Х.Г. Гей­не , И.М. Гес­нер), ес­тественные (А. фон Гал­лер) и ма­те­ма­тические (К. Га­усс) нау­ки. Гёттингенский университет был наи­бо­лее по­пу­ляр­ной выс­шей шко­лой сре­ди ли­бе­раль­но­го дво­рян­ст­ва не толь­ко в Гер­ма­нии, но и в других стра­нах. В начале XIX века в Гёттингенском университете учи­лись братья Н.И. и С.И. Тур­ге­не­вы, ис­то­рик А.С. Кай­са­ров, пра­во­вед А.П. Ку­ни­цын и др.

В 1837 году в знак про­тес­та про­тив на­ру­ше­ния ко­ро­лём Эрн­стом Ав­гу­стом ган­но­вер­ской кон­сти­ту­ции, га­ран­ти­ро­вав­шей университету ав­то­но­мию и ака­де­мические сво­бо­ды, из Гёттингенского университета уш­ли 7 наи­бо­лее вид­ных про­фес­со­ров (т. н. гёт­тин­ген­ская се­мёр­ка), сре­ди ко­то­рых бы­ли братья Гримм , фи­зик В. Ве­бер, вос­то­ко­вед Г. Эвальд, Ф. Даль­ман и др. Их уход вы­звал временный упа­док Гёттингенского университета. Во 2-й половине XIX - начале XX веков университет вновь за­нял од­но из ве­ду­щих мест в об­лас­ти ма­те­ма­тических (Б. Ри­ман, Ф. Клейн, Д. Гиль­берт, Г. Мин­ков­ский и др.) и фи­зических (Г.К. Лих­тен­берг, Г.Р. Герц и др.) на­ук. Зна­чительную роль иг­рал медицинский факультет, осо­бен­но в об­лас­ти гис­то­ло­гии и бак­те­рио­ло­гии. В 1933 году, в пе­ри­од фа­ши­ст­ской дик­та­ту­ры, круп­ней­шие учё­ные по­ки­ну­ли Гёттингенский университет, и он ут­ра­тил зна­че­ние круп­ного на­учного и учеб­но­го цен­тра. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны университет вновь ста­но­вит­ся круп­ней­шим ву­зом Гер­ма­нии. В нём ра­бо­та­ли 44 лау­реа­та Но­бе­лев­ской пре­мии: фи­зи­ки М. Борн, Дж. Франк, М. Планк, Г. Крё­мер, хи­ми­ки О. Вал­лах, В. Нернст, М. Эй­ген, Р. Зиг­мон­ди и др.

В университете функ­цио­ни­ру­ют (2006): 13 факультетов, не­сколь­ко ис­сле­до­вательских цен­тров. В его струк­ту­ру вхо­дят: кли­ни­ка, му­зеи, круп­ней­шая в Гер­ма­нии биб­лио­те­ка (1734; свыше 4,5 миллионов книг, свыше 16 тысяч пе­рио­дических из­да­ний, свыше 3 тысяч ин­ку­на­бул, 340 литературных кол­лек­ций и др.), Бо­та­нический сад (1751). Свыше 24 тысяч сту­ден­тов.

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