ГЕТМАНСТВО

ГЕТМАНСТВО - форма организации высшей власти на Украине в условиях её самоуправления в составе России.

По­сле вос­со­еди­не­ния Ук­раи­ны с Рос­си­ей (смотри Пе­ре­яс­лав­ская ра­да 1654 ) ос­но­вы внутреннего уст­рой­ст­ва и управ­ле­ния Ук­раи­ной бы­ли оп­реде­ле­ны в т. н. стать­ях - до­ку­мен­тах, под­пи­сан­ных в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров украинских по­слов и пред­ста­ви­те­лей цар­ской вла­сти - Мар­тов­ских стать­ях 1654 года, Пе­ре­яс­лав­ских 1659 года, Мо­с­ков­ских 1665 года и Глу­хов­ских 1669 года. Ле­во­бе­реж­ная Ук­раи­на со­хра­ня­ла пра­во на са­мо­управ­ле­ние, во­ен­но-административные ор­га­ны во гла­ве с гет­ма­ном, соб­ст­вен­ные воо­руженные си­лы, су­до­про­из­вод­ст­во, а так­же со­слов­ные пра­ва и при­ви­ле­гии, ус­та­нов­лен­ные ра­нее польскими ко­ро­ля­ми. Выс­шая административная, во­енная, су­деб­ная и фи­нан­со­вая власть в Гетманстве со­сре­до­то­чи­ва­лась в ру­ках гет­ма­на и ге­не­раль­ной стар­ш ́и­ны (ге­не­раль­ные - су­дья, пи­сарь, обоз­ный, бун­чуж­ный и др.), пред­став­лен­ной в Ге­не­раль­ных вой­ско­вых кан­це­ля­рии и су­де, Ге­не­раль­ной скар­бо­вой кан­це­ля­рии и т. д. В административном от­но­ше­нии Гетманство де­ли­лось на пол­ки, пол­ки - на сот­ни, сот­ни - на ку­ре­ни во гла­ве с ата­ма­ном, из­би­рае­мым на ка­зачь­ем кру­гу. В пре­де­лах пол­ков административной, во­енной и су­деб­ной вла­стью об­ла­да­ли пол­ков­ни­ки и пол­ко­вая стар­ши­на; сот­ня­ми управ­ля­ли сот­ни­ки и со­тен­ная стар­ши­на. Гет­ман­скую власть кон­тро­ли­ро­ва­ла, а под­час и дуб­ли­ро­ва­ла российская при­каз­ная сис­те­ма. В 1654 году в со­ста­ве По­соль­ско­го при­ка­за ор­га­ни­зо­ва­на специальная кан­це­ля­рия, ко­то­рая в 1662 году пре­об­ра­зо­ва­на в Ма­ло­рос­сий­ский при­каз (с 1671 года им ру­ко­во­дил гла­ва По­соль­ско­го при­ка­за) с ши­ро­ки­ми административными, во­енными и су­деб­ны­ми пол­но­мо­чия­ми.

С 1687 года из­бра­ние гет­ма­на и ге­не­раль­ной стар­ши­ны про­во­ди­лось толь­ко с раз­ре­ше­ния российского пра­ви­тель­ст­ва, а с 1708 года российское пра­ви­тель­ст­во са­мо­стоя­тель­но на­зна­ча­ло гет­ма­на, ге­не­раль­ную стар­ши­ну и пол­ков­ни­ков. В 1722 году соз­да­на Ма­ло­рос­сий­ская кол­ле­гия (в 1727 году уп­разд­не­на, вновь су­ще­ство­вала в 1764-1786 годах), ко­то­рая са­мо­стоя­тель­но ре­ша­ла важ­ней­шие по­ли­тические, административные и фи­нан­со­вые во­про­сы, кон­тро­ли­ро­ва­ла дей­ст­вия ад­ми­ни­ст­ра­ции Гетманства. В 1734-1750 годах дея­тель­ность украинской ад­ми­ни­ст­ра­ции кон­тро­ли­ро­ва­ла Кан­це­ля­рия ма­ло­рос­сий­ских дел при Се­на­те, а с на­зна­че­ни­ем в 1750 году гет­ма­ном К.Г. Ра­зу­мов­ско­го - Экс­пе­ди­ция ма­ло­рос­сий­ских дел при Се­на­те. В но­ябре 1764 года долж­ность гет­ма­на ука­зом Ека­те­ри­ны II бы­ла уп­разд­не­на и вся власть в Ук­раи­не пе­ре­шла к пре­зи­ден­ту Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии П.А. Ру­мян­це­ву-За­ду­най­ско­му. Ли­к­ви­да­ция ос­тат­ков ав­то­ном­но­го управ­ле­ния Гетманства про­изош­ла в хо­де административно-территориальной ре­фор­мы 1781-1782 годов, ко­гда в гра­ни­цах Гетманства бы­ли об­ра­зо­ва­ны Нов­го­род-Се­вер­ское, Чер­ни­гов­ское и Ки­евское на­ме­ст­ни­че­ст­ва.

Ино­гда Гетманством на­зы­ва­ют по­ли­тический ре­жим, ус­та­нов­лен­ный в апреле - декабре 1918 года при по­мо­щи германских войск П.П. Ско­ро­пад­ским (смотри Ук­ра­ин­ская дер­жа­ва).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)