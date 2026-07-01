ГЕТМАНСТВО
ГЕТМАНСТВО - форма организации высшей власти на Украине в условиях её самоуправления в составе России.
После воссоединения Украины с Россией (смотри Переяславская рада 1654) основы внутреннего устройства и управления Украиной были определены в т. н. статьях - документах, подписанных в результате переговоров украинских послов и представителей царской власти - Мартовских статьях 1654 года, Переяславских 1659 года, Московских 1665 года и Глуховских 1669 года. Левобережная Украина сохраняла право на самоуправление, военно-административные органы во главе с гетманом, собственные вооруженные силы, судопроизводство, а также сословные права и привилегии, установленные ранее польскими королями. Высшая административная, военная, судебная и финансовая власть в Гетманстве сосредоточивалась в руках гетмана и генеральной старш ́ины (генеральные - судья, писарь, обозный, бунчужный и др.), представленной в Генеральных войсковых канцелярии и суде, Генеральной скарбовой канцелярии и т. д. В административном отношении Гетманство делилось на полки, полки - на сотни, сотни - на курени во главе с атаманом, избираемым на казачьем кругу. В пределах полков административной, военной и судебной властью обладали полковники и полковая старшина; сотнями управляли сотники и сотенная старшина. Гетманскую власть контролировала, а подчас и дублировала российская приказная система. В 1654 году в составе Посольского приказа организована специальная канцелярия, которая в 1662 году преобразована в Малороссийский приказ (с 1671 года им руководил глава Посольского приказа) с широкими административными, военными и судебными полномочиями.
С 1687 года избрание гетмана и генеральной старшины проводилось только с разрешения российского правительства, а с 1708 года российское правительство самостоятельно назначало гетмана, генеральную старшину и полковников. В 1722 году создана Малороссийская коллегия (в 1727 году упразднена, вновь существовала в 1764-1786 годах), которая самостоятельно решала важнейшие политические, административные и финансовые вопросы, контролировала действия администрации Гетманства. В 1734-1750 годах деятельность украинской администрации контролировала Канцелярия малороссийских дел при Сенате, а с назначением в 1750 году гетманом К.Г. Разумовского - Экспедиция малороссийских дел при Сенате. В ноябре 1764 года должность гетмана указом Екатерины II была упразднена и вся власть в Украине перешла к президенту Малороссийской коллегии П.А. Румянцеву-Задунайскому. Ликвидация остатков автономного управления Гетманства произошла в ходе административно-территориальной реформы 1781-1782 годов, когда в границах Гетманства были образованы Новгород-Северское, Черниговское и Киевское наместничества.
Иногда Гетманством называют политический режим, установленный в апреле - декабре 1918 года при помощи германских войск П.П. Скоропадским (смотри Украинская держава).