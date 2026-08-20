Гетманский режим 1918

Ге`тманский режи`м 1918 — авторитарный прогерманский режим на Украине во главе с гетманом П. П. Скоропадским, существовавший c 29 апреля по 14 декабря 1918. После разгона Центральной рады немецкими войсками, 29 апреля 1918 на всеукраинском съезде хлеборобов была провозглашена передача власти гетману П. Скоропадскому. Украинская народная республика (УНР) была переименована в Украинскую державу, основные принципы которой были сформулированы в гетманской грамоте, составленной по образцу законов Российской империи. Гетман получал почти самодержавную власть, но законы должны были утверждаться, а затем и приниматься будущим Сеймом вместе с гетманом. Гетман надеялся обеспечить свободу торговли и предпринимательства, восстановить «права частной собственности как фундамент культуры и цивилизации». Он обещал провести агарную реформу, изымая лишние земли у помещиков за государственный счет для распределения среди малоземельных. Однако земли уже были поделены крестьянами, и началось их изъятие в пользу помещиков. Гетман не смог заручиться поддержкой украинских политических сил и вынужден был опираться прежде всего на оккупантов. Поддержку гетману оказали кадеты, которые вошли в правительство несмотря на неприязнь к Германии и тягу к старой России. 10 мая было сформировано правительство Ф. Лизогуба. В деревнях проводились карательные экспедиции против крестьян, отказывавшихся возвращать землю помещикам. Немецкие военно-полевые суды проводили аресты. По закону от 27 мая старые землевладельцы получали право на урожай озимых, а за яровые, засеянные весной, крестьяне должны были выплатить помещикам арендные и дополнительные платежи, не говоря уже о налогах. Г. р. проводил антисемитский курс. 2 июня Германия официально признала власть гетмана. 12 июня было заключено перемирие с Россией. Австро-германская оккупация Украины и изъятия продовольствия привели к крестьянским восстаниям. Летом 1918 только в Киевской губернии действовало до 40 тыс. повстан­цев. 20 октября кадеты покинули правительство в связи с нежеланием Скоропадского и стоявшей за ним Германии бороться с большевизмом в России. 24 октября Лизогуб сформировал новое правительство , заменив кадетов украинскими правыми. Однако и они ушли из правитель­ства 7 ноября в знак протеста против запрета проведения Украинского национального конгресса. Недолгое украинофильство Скоропадского выразилось в частности в создании Украинской академии наук. Правда, реально она смогла начать работу только при большевиках в 1919. Ноябрьская революция в Германии и эвакуация оккупационной армии с Украины привела к падению Г. р. 14 ноября Скоропадский вернулся к идее борьбы с большевизмом, надеясь заручиться поддержкой белого движения. Но 14 ноября началось восстание сторонников Директории украинской, восстановления УНР. Гетман мог рассчитывать на офицерские части, поскольку белое офицерство надеялось на создание в Киеве оплота против большевиков. Однако силы этих формирований были невелики, энтузиазм украинских повстанцев заметно превосходил готовность офицеров умирать за гетмана. 18 ноября у Мотовиловки гетманские силы были разбиты и отошли к Киеву. 14 декабря Скоропадский отрекся от власти и бежал. 17 декабря 1918 сторонники УНР заняли Киев. Лит.: История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008; История Украины. М., 2015; Солдатенко В. Ф. Гражданская война в Украине (1917—1920 гг.). М., 2012; Федюк В. П. Украина в 1918 году. Гетман П. П. Скоропадский. Яро­славль, 1993; Шубин А. В. Махно и его время. М., 2013.