ГЕТМАН АНДРЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Андрей Лаврентьевич Гетман родился 22 сентября (по новому стилю — 5 октября) 1903 года в селе Клепалы (ныне — Бурынский район Сумской области Украины). По национальности украинец. Окончил сельскую школу, после чего работал сначала на сахарном заводе, затем на железнодорожной станции.

Жена — Ольга Ивановна Гетман (1908-1972), работала врачом. В браке у них родились сын Анатолий (1938-1967) и дочь Эльвина (1932-1996).

В октябре 1924 года Гетман был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1927 году он окончил Школу червоных старшин, после чего служил на командных и штабных должностях в различных частях. В 1937 году окончил Военную академию механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина. Участвовал в боях на озере Хасан и на реке Халхин-Гол , будучи начальником штаба — и. о. командира 31-й механизированной бригады. Возглавляя мотоброневой отряд, Гетман неоднократно проявлял героизм в боях, особенно отличившись в боях за сопку Песчаная и высоту Ремизова. С сентября 1939 года служил помощником командира 2-й механизированной бригады.

В сентябре 1941 года Гетман был назначен на должность командира 112-й танковой дивизии, во главе которой был направлен на фронт Великой Отечественной войны . Участвовал в битве за Москву , где его дивизия держала оборону под Серпуховом и Каширой. Во время обороны Тулы 112-я дивизия нанесла контрудар по немецким танковым частям Х. Гудериана , очистив от противника шоссейную и железную дороги Тула-Москва. В ходе контрнаступления советских войск под Москвой дивизия Гетмана совместно с другими частями освободила ряд населённых пунктов Тульской и Калужской области, в том числе город Калугу.

В апреле 1942 года Гетман был назначен командиром 6-го танкового корпуса, во главе которого участвовал в боях на Западном и Северо-Западном фронтах, Курской битве , освобождении Украинской ССР, в том числе Житомирско-Бердичевской , Корсунь-Шевченковской , Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциях. В августе 1944 года Гетман был назначен заместителем командующего 1-й гвардейской танковой армией, участвовал в освобождении Польши, Берлинской операции .

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии, командовал бронетаноквыми и механизированными войсками Уральского, затем Закавказского военных округов. В 1949-1956 годах занимал должность начальника штаба — заместителя командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии. В апреле 1956 года Гетман был назначен командующим Отдельной механизированной армией, части которой принимали активное участие в подавлении Венгерского восстания осенью того же года. С июня 1957 года он командовал 1-й отдельной армией, а с апреля 1958 года — Прикарпатским военным округом.

13 апреля 1964 года Гетману было присвоено звание генерала армии, а в июне того же года он был назначен председателем ЦК ДОСААФ СССР. Внёс большой вклад в развитие системы ДОСААФ, при нём во всех регионах СССР было построено большое количество домов технического обучения, учебных аэродромов, танкодромов, тиров и других объектов. Большое внимание уделял вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, опубликовал ряд статей и очерков, посвящённых этому вопросу. При его непосредственном участии в 1966 году был разработан и внедрён комплекс нормативов по физической подготовке призывников «Готов к защите Родины». Избирался депутатом Верховного Совета СССР с 5-й по 8-й созывы, в 1961-1976 годах был кандидатом в члены ЦК КПСС.

В январе 1972 года Гетман оставил свой пост председателя ЦК ДОСААФ и был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 8 апреля 1987 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок 7, ряд 23).