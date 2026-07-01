ГЕТМАН
ГЕТМАН - предводитель, командующий войском (XV-XVIII века).
1) в Чехии (XV век) в период гуситских войн командующий войсками таборитов (смотри Гуситское движение);
2) в Польском королевстве первоначально (XV век) командующий наёмными войсками, с XVI века командующий всеми вооруженными силами государства. В 1505 году введена должность великого коронного Гетмана, а в 1539 году - польного (полевого) Гетмана, который, являясь помощником великого коронного Гетмана, замещал его, когда он отсутствовал, или должен был принять обязанности великого коронного гетмана в случае внезапной смерти последнего. Несколько позднее должности великого Гетмана и польного Гетмана были введены в Великом княжестве Литовском. В Речи Посполитой (смотри Люблинская уния 1569 года) должности обоих Гетманов существовали и в Польше (коронные Гетманы), и в Великом княжестве Литовском (литовские Гетманы). С 1581 года эти должности стали пожизненными. Гетман обладал широкими полномочиями - набирал войска, вершил суд в армии, имел права дипломатических сношений с Крымским ханством. Права Гетмана решениями Польского сейма были ограничены в 1717 году и особенно в 1776 году;
3) на Украине в XVI - середине XVII веков глава реестровых казаков. Звание Гетмана носили руководители казацко-крестьянского движения (К. Косинский, С. Наливайко и др.). Во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов Гетманом стал Б.М. Хмельницкий, с воссоединением Украины с Россией (смотри Переяславская рада 1654 года) Гетман получил всю полноту власти на Украине, за исключением права внешних сношений с Речью Посполитой и Османской империей (смотри Гетманство). В связи с переходом Правобережной Украины под власть Речи Посполитой с 1662 года существовали два Гетмана - на Правобережной (избирался до 1704 года) и Левобережной Украине (до 1708 года избирался, а до 1764 года назначался правительством). В 1722-1727 и 1734-1750 годах Гетманы не назначались. В 1764 году по указу императрицы Екатерины II должность Гетмана упразднена. В 1918 году звание Гетмана принял П.П. Скоропадский (смотри Украинская держава);
4) в Молдавии в XVII веке командующий войсками.