ГЕТМАН

ГЕТМАН - предводитель, командующий войском (XV-XVIII века).

1) в Че­хии (XV век) в пе­ри­од гусит­ских войн ко­ман­дую­щий вой­ска­ми та­бо­ри­тов (смотри Гу­сит­ское дви­же­ние );

2) в Польском ко­ро­лев­ст­ве пер­во­на­чаль­но (XV век) ко­ман­дую­щий на­ём­ны­ми вой­ска­ми, с XVI века ко­ман­дую­щий все­ми во­оруженными си­ла­ми го­су­дар­ст­ва. В 1505 году вве­де­на долж­ность ве­ли­ко­го ко­рон­но­го Гетмана, а в 1539 году - поль­но­го (по­ле­во­го) Гетмана, ко­то­рый, яв­ля­ясь по­мощ­ни­ком ве­ли­ко­го ко­рон­но­го Гетмана, за­ме­щал его, ко­гда он от­сут­ст­во­вал, или дол­жен был при­нять обя­зан­но­сти ве­ли­ко­го ко­рон­но­го гет­ма­на в слу­чае вне­зап­ной смер­ти по­след­не­го. Не­сколь­ко позд­нее долж­но­сти ве­ли­ко­го Гетмана и поль­но­го Гетмана бы­ли вве­де­ны в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Ли­тов­ском . В Ре­чи По­спо­ли­той (смотри Люб­лин­ская уния 1569 года) долж­но­сти обо­их Гетманов су­ще­ст­во­ва­ли и в Поль­ше (ко­рон­ные Гетманы), и в Великом княжестве Ли­тов­ском (ли­тов­ские Гетманы). С 1581 года эти долж­но­сти ста­ли по­жиз­нен­ны­ми. Гетман об­ла­дал ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми - на­би­рал вой­ска, вер­шил суд в ар­мии, имел пра­ва ди­пло­ма­тических сно­ше­ний с Крым­ским хан­ст­вом. Пра­ва Гетмана ре­ше­ния­ми Польского сей­ма бы­ли ог­ра­ни­че­ны в 1717 году и осо­бен­но в 1776 году;

3) на Ук­раи­не в XVI - середине XVII веков гла­ва рее­ст­ро­вых ка­за­ков. Зва­ние Гетмана но­си­ли ру­ко­во­ди­те­ли ка­зац­ко-кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния (К. Ко­син­ский, С. На­ли­вай­ко и др.). Во вре­мя Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов Гетманом стал Б.М. Хмель­ниц­кий, с вос­со­еди­не­ни­ем Ук­раи­ны с Рос­си­ей (смотри Пе­ре­яс­лав­ская ра­да 1654 года) Гетман по­лу­чил всю пол­но­ту вла­сти на Ук­раи­не, за ис­клю­че­ни­ем пра­ва внеш­них сно­ше­ний с Ре­чью По­спо­ли­той и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (смотри Гет­ман­ст­во). В свя­зи с пе­рехо­дом Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны под власть Ре­чи По­спо­ли­той с 1662 года су­ще­ст­во­ва­ли два Гетмана - на Пра­во­бе­реж­ной (из­би­рал­ся до 1704 года) и Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не (до 1708 года из­би­рал­ся, а до 1764 года назна­чал­ся пра­ви­тель­ст­вом). В 1722-1727 и 1734-1750 годах Гетманы не на­зна­ча­лись. В 1764 году по ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II долж­ность Гетмана уп­разд­не­на. В 1918 году зва­ние Гетмана при­нял П.П. Ско­ро­пад­ский (смотри Ук­ра­ин­ская дер­жа­ва);

4) в Мол­да­вии в XVII веке ко­ман­дую­щий вой­ска­ми.

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