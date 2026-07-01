Гетеры (греч. «подруга»)
Гете`ры (греч. «подруга») — в Греции Древней свободные, образованные, незамужние женщины, куртизанки. В отличие от рабынь-проституток, работавших за плату, Г. существовали на подарки поклонников, что позволяло наиболее успешным из них вести роскошный образ жизни. Известно примерно 30 имен знаменитых Г., подруг поэтов, художников, философов, политиков: Леэна — причастная к заговору тираноубийц Гармодия и Аристогитона; Аспасия — любовница, а затем жена Перикла; Таис — возлюбленная Александра Македонского, затем жена Птолемея I (инициировала поджог Персеполя); Археанасса — подруга Платона; Герпилида — подруга Аристотеля, мать его сына; Лагиска — подруга Исократа и Демосфена; Фрина — муза Праксителя и Апеллеса, и др. Ист.: Гендерная история древней Греции. Хрестоматия / Сост. Л. Л. Селиванова. Кн. II. М., 2009. Лит.: Cantarella E. Pandora’s Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity. Baltimore — London, 1987; Kurke L. Inventing the Hetaira: Sex, Politics, and Discursive Conflict in Archaic Greece // Classical Antiquity. 1997. Vol. 16/1. P. 106—150; Pomeroy S. B. Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity. New York, 1975; Whiteley R. Courtesans and the Kings: Ancient Greek Perspectives on the Hetairai. Calgary, 2000.