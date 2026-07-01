ГЕТЕРОГРАФИЯ

ГЕТЕРОГРАФИЯ - способ письма, когда часть слов, а иногда и целые выражения пишутся на одном языке, а при чтении переводятся на другой.

Гетерография впер­вые воз­ник­ла в Ниж­ней Ме­со­по­та­мии. В шу­мер­ской кли­но­пи­си (смотри так­же Шу­мер­ский язык) ос­но­вы слов пи­са­лись идео­грам­ма­ми, а аф­фик­сы и слу­жеб­ные сло­ва - зна­ка­ми в сло­го­вом зна­че­нии. В пись­ме ак­кад­цев ос­но­вы пер­во­на­чаль­но (3-е тысячелетие до н. э.) ос­тав­ля­лись в преж­нем (шу­мер­ском) на­пи­са­нии, а аф­фик­сы, слу­жеб­ные сло­ва и др. пи­са­лись зна­ка­ми в сло­го­вом зна­че­нии, но уже по-ак­кад­ски; при чте­нии идео­грамм под­став­ля­лись их ак­кад­ские пе­ре­во­ды. Поз­же бы­ло раз­ра­бо­та­но чис­то сло­го­вое пись­мо для ак­кад­ско­го язы­ка, но осо­бен­но упот­ре­би­тель­ные сло­ва, кан­це­ляр­ские фор­му­лы, име­на бо­жеств и др. впи­сы­вались шу­мер­ски­ми идео­грам­ма­ми или да­же за­ме­ня­лись пол­ны­ми на­пи­са­ния­ми шу­мер­ских слов, вклю­чая их час­ти, на­пи­сан­ные по-шу­мер­ски сло­го­вы­ми зна­ка­ми; та­кие ге­те­ро­грам­мы чи­та­лись по-ак­кад­ски. Этим дос­ти­га­лась ком­пакт­ность тек­ста на про­стран­ст­ве ма­лень­кой тя­жё­лой гли­ня­ной плит­ки - основного ма­те­риа­ла пись­ма. Позд­нее не­ко­то­рые тек­сты (га­дат­ские тек­сты, ри­туа­лы, хро­ни­ки) сплошь за­шиф­ро­вы­ва­лись Гетерографией. При­ме­ня­лась Гетерография так­же в элам­ской, хетт­ской, хур­рит­ской и урарт­ской кли­но­пи­сях (на­ря­ду с т. н. шу­ме­ро­грам­ма­ми при­ме­ня­лись и ак­ка­до­грам­мы). В оби­хо­де пис­цов, знав­ших шу­мер­ский язык, текст мог чи­тать­ся и без пе­ре­во­да ге­те­ро­грамм. Гетерография ана­ло­гич­но­го ти­па ис­поль­зу­ет­ся в япон­ском пись­ме.

Гетерографияна ба­зе «кон­со­нант­но­го» ара­мей­ско­го ал­фа­ви­та ис­поль­зо­ва­лась в ира­ноя­зыч­ных стра­нах в IV веке до н. э. - VII веке н. э. (от­час­ти и позд­нее). При­чи­ной по­яв­ле­ния Гетерографии явил­ся обы­чай официальных кан­це­ля­рий Ахе­ме­нид­ской дер­жа­вы (смотри Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­во ), где пис­цы ве­ли до­ку­мен­та­цию по-ара­мей­ски, но чи­та­ли её чи­нов­ни­кам по-иран­ски. Оз­на­ко­мив­шись во II веке до н. э. с шу­ме­ро-ак­кад­ски­ми сло­ва­ря­ми-спра­воч­ни­ка­ми ге­те­ро­грамм, иранские пис­цы вве­ли та­кие же и для се­бя; бы­ло вы­ра­бо­та­но несколько ме­ст­ных сис­тем пись­ма с различным на­бо­ром ге­те­ро­грамм и с раз­ным объ­ё­мом их при­ме­не­ния (пар­фян­ское, пех­ле­ви, со­гдий­ское, хо­рез­мий­ское). В пех­ле­ви Гетерография ос­лож­ня­лась сов­па­де­ни­ем многих букв в ру­ко­пис­ном кур­си­ве и оши­боч­ным по­ни­ма­ни­ем ге­те­ро­грамм пис­ца­ми. Современные зо­роа­ст­рий­цы чи­та­ют ге­те­ро­гра­фические тек­сты без пе­ре­во­да ге­те­ро­грамм, т. е. в ис­ка­жён­ном ара­мей­ском чте­нии.

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