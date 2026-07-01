ГЕТЕРОГРАФИЯ
ГЕТЕРОГРАФИЯ - способ письма, когда часть слов, а иногда и целые выражения пишутся на одном языке, а при чтении переводятся на другой.
Гетерография впервые возникла в Нижней Месопотамии. В шумерской клинописи (смотри также Шумерский язык) основы слов писались идеограммами, а аффиксы и служебные слова - знаками в слоговом значении. В письме аккадцев основы первоначально (3-е тысячелетие до н. э.) оставлялись в прежнем (шумерском) написании, а аффиксы, служебные слова и др. писались знаками в слоговом значении, но уже по-аккадски; при чтении идеограмм подставлялись их аккадские переводы. Позже было разработано чисто слоговое письмо для аккадского языка, но особенно употребительные слова, канцелярские формулы, имена божеств и др. вписывались шумерскими идеограммами или даже заменялись полными написаниями шумерских слов, включая их части, написанные по-шумерски слоговыми знаками; такие гетерограммы читались по-аккадски. Этим достигалась компактность текста на пространстве маленькой тяжёлой глиняной плитки - основного материала письма. Позднее некоторые тексты (гадатские тексты, ритуалы, хроники) сплошь зашифровывались Гетерографией. Применялась Гетерография также в эламской, хеттской, хурритской и урартской клинописях (наряду с т. н. шумерограммами применялись и аккадограммы). В обиходе писцов, знавших шумерский язык, текст мог читаться и без перевода гетерограмм. Гетерография аналогичного типа используется в японском письме.
Гетерографияна базе «консонантного» арамейского алфавита использовалась в ираноязычных странах в IV веке до н. э. - VII веке н. э. (отчасти и позднее). Причиной появления Гетерографии явился обычай официальных канцелярий Ахеменидской державы (смотри Ахеменидов государство), где писцы вели документацию по-арамейски, но читали её чиновникам по-ирански. Ознакомившись во II веке до н. э. с шумеро-аккадскими словарями-справочниками гетерограмм, иранские писцы ввели такие же и для себя; было выработано несколько местных систем письма с различным набором гетерограмм и с разным объёмом их применения (парфянское, пехлеви, согдийское, хорезмийское). В пехлеви Гетерография осложнялась совпадением многих букв в рукописном курсиве и ошибочным пониманием гетерограмм писцами. Современные зороастрийцы читают гетерографические тексты без перевода гетерограмм, т. е. в искажённом арамейском чтении.