ГЕТЕРОФОНИЯ
ГЕТЕРОФОНИЯ - древнейший музыкальный склад, промежуточный между монодийным и полифоническим.
В Гетерофонии голоса функционально не различаются, одновременно звучат варианты одной мелодии; созвучия образуются большей частью как результат коллективной импровизации; в голосоведении преобладает прямое и параллельное движение с перекрещиваниями голосов, обычно в узком диапазоне, в пении слоги текста произносятся синхронно. Чаще всего Гетерофоня встречается в виде эпизодических отклонений от унисона; иногда изложение неодноголосно от начала до конца и очертания мелодии угадываются в совокупности линий. Сохраняется поныне в архаических слоях музыкального фольклора некоторых европейских народов, а также в традиционной музыке Востока. К Гетерофонии относятся начальные формы европеской профессиональной полифонии (органум, гимель). Общие с Гетерофонией черты ощутимы в русской подголосочной полифонии (смотри Подголосок); последней, в отличие от Гетерофонии, свойственны неодинаковые функции голосов, их полифоническая развитость, выработанность высотно-гармонических отношений. К Гетерофонии иногда причисляют ранние формы многоголосия в русской церковной музыке (строчное пение), а также некоторые фактурные явления в музыке конце XIX-XX веках (многоголосные пласты, движущиеся подобно мелодии, в сочинениях Н.А. Римского-Корсакова, К. Дебюсси, И.Ф. Стравинского).