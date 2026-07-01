ГЕТЕРОФОНИЯ

ГЕТЕРОФОНИЯ - древнейший музыкальный склад, промежуточный между монодийным и полифоническим .

В Гетерофонии го­ло­са функ­цио­наль­но не раз­ли­ча­ют­ся, од­но­вре­мен­но зву­чат ва­ри­ан­ты од­ной ме­ло­дии; со­зву­чия об­ра­зу­ют­ся большей частью как ре­зуль­тат кол­лек­тив­ной им­про­ви­за­ции; в го­ло­со­ве­де­нии пре­об­ла­да­ет пря­мое и па­рал­лель­ное дви­же­ние с пе­ре­кре­щи­ва­ния­ми го­ло­сов, обыч­но в уз­ком диа­па­зо­не, в пе­нии сло­ги тек­ста про­из­но­сят­ся син­хрон­но. Ча­ще все­го Гетерофоня встре­ча­ет­ся в ви­де эпи­зо­дических от­кло­не­ний от уни­со­на; ино­гда из­ло­же­ние не­од­но­го­лос­но от на­ча­ла до кон­ца и очер­та­ния ме­ло­дии уга­ды­ва­ют­ся в со­во­куп­но­сти ли­ний. Со­хра­ня­ет­ся по­ны­не в ар­ха­ических сло­ях музыкального фольк­ло­ра не­ко­то­рых ев­ропейских на­ро­дов, а так­же в тра­диционной му­зы­ке Вос­то­ка. К Гетерофонии от­но­сят­ся на­чаль­ные фор­мы ев­ропеской профессиональной по­ли­фо­нии (ор­га­нум, ги­мель). Об­щие с Гетерофонией чер­ты ощу­ти­мы в русской под­го­ло­соч­ной по­ли­фо­нии (смотри Под­го­ло­сок); по­след­ней, в от­ли­чие от Гетерофонии, свой­ст­вен­ны не­одина­ко­вые функ­ции го­ло­сов, их по­ли­фо­ническая раз­ви­тость, вы­ра­бо­тан­ность вы­сот­но-гар­мо­нических от­но­ше­ний. К Гетерофонии ино­гда при­чис­ля­ют ран­ние фор­мы мно­го­го­ло­сия в русской цер­ков­ной му­зы­ке (строч­ное пе­ние), а так­же не­ко­то­рые фак­тур­ные яв­ле­ния в му­зы­ке конце XIX-XX веках (мно­го­го­лос­ные пла­сты, дви­жу­щие­ся по­доб­но ме­ло­дии, в со­чи­не­ни­ях Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, К. Де­бюс­си , И.Ф. Стра­вин­ско­го).

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