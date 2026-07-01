ГЕТЕРА (ион. ἑταίρη, дор. ἑταίρα ‒ досл. «подруга», «спутница», лат. hetaera, amica)

Аттический эвфемизм для обозначения тех женщин, рабынь или свободных, которые продавали свои сексуальные услуги

Поскольку часто это были дамы полусвета, то наименование «гетеры» употреблялось, чтобы противопоставить их профессиональным проституткам более низкого уровня. Впервые термин употреблен у Геродота . Поскольку греческие жены занимались в основном домашним хозяйством, то общение с гетерами, искусными в игре на флейте и танцах, литературе, искусстве и философии, не считалось у греков предосудительным. В гомеровской Греции гетер не было. Впервые гетеры появились в VII–VI вв. до н.э. в Ионии и Египте, а также в материковой Греции, например, в Афинах при Солоне . В некоторых городах, особенно портовых, было особенно много гетер самого разного качества, например, в Афинах, Коринфе, Византии.

В Коринфе во время Греко-персидских войн около тысячи гетер исполняли роль жриц, занимаясь сакральной проституцией в храме Афродиты ради спасания города. Их не было в Спарте и на Косе . Самые талантливые из гетер иногда становились любовницами известных политиков, философов и людей искусства. Таковой была Аспасия, ставшая впоследствии женой Перикла . Известны также Фрина, подруга Праксителя и Гликерия, подруга Менандра. В эпоху эллинизма некоторые гетеры даже получали после смерти божественные почести, например, Белистиха, любовница египетского царя Птолемея II. В Риме известны как гетеры Лесбия, возлюбленная Катулла , и Кинфия, подруга Проперция . В период Империи сенатским постановлением было запрещено знатным римлянкам заниматься проституцией и вести себя подобно гетерам. Гетеры фигурировали в средней и новой аттической комедии, а также у римских комедиографов Плавта, Теренция и Лукиана. Изображения гетер часто встречается в вазописи.

Иллюстрации :

Танцующая гетера. Тондо со сценой симпосиума на аттическом краснофигурном килике ок. 490–480 гг. до н.э. из Вулчи.

Гетера, играющая флейте. Деталь. Тондо из аттической краснофигурной чаши, ок. 490 г. до н.э. из Вулчи.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова