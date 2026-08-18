ГЁТЕ Иоганн Вольфганг фон

Немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель, почетный член Петербургской АН (1826).

Ро­дил­ся в со­сто­ят. бюр­гер­ской се­мье (отец – им­пер­ский со­вет­ник, док­тор пра­ва Ио­ганн Кас­пар фон Гё­те). Изу­чал пра­во в ун-те Лейп­ци­га (1765–1768). Пер­вые лит. опы­ты Г. близ­ки к по­эзии ро­ко­ко: про­ни­зан­ные мо­ти­ва­ми анак­ре­он­ти­ки пас­то­раль­ная пье­са «Ка­приз влюб­лён­но­го» («Die Laune des Verliebten», 1768), пер­вый сб. сти­хо­тво­ре­ний «Но­вые пес­ни» («Neue Lieder», из­дан ано­ним­но, 1769). В 1768–69 на­пи­сал ко­ме­дию «Со­ви­нов­ни­ки» («Die Mit­schul­digen», опубл. в 1787), вы­дер­жан­ную в ду­хе франц. клас­си­циз­ма (Моль­ер) и про­све­тит. ра­цио­на­лиз­ма. За­вер­шил об­ра­зо­ва­ние в ун-те Страс­бур­га (1770–71), где сбли­зил­ся с И. Г. Гер­де­ром, стал уча­ст­ни­ком дви­же­ния «Бу­ря и на­тиск», по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом У. Шек­спи­ра, пес­ня­ми Ос­сиа­на (мис­ти­фи­ка­ци­ей Дж. Мак­фер­со­на), нар. по­эзи­ей. Здесь воз­ник­ли пер­вые на­бро­ски тра­ге­дии «Фа­уст» («Faust»), а так­же «Зе­зен­гейм­ские пес­ни» («Sesenheimer Lieder»), вдох­нов­лён­ные лю­бо­вью Г. к до­че­ри сель­ско­го пас­то­ра Фре­де­ри­ке Бри­он; сре­ди них – та­кие ше­дев­ры лю­бов­ной ли­ри­ки, как «Май­ская пес­ня» («Mailied»), «Сви­да­ние и раз­лу­ка» («Willkommen und Abschied», обе 1771, из­да­ны в 1775). В 1771 Г. вер­нул­ся во Франк­фурт-на-Май­не, где бы­ли соз­да­ны: речь «Ко дню Шек­спи­ра» («Zum Shakespearestag», 1771); сти­хо­тво­ре­ния «Песнь стран­ни­ка в бу­рю» («Wandrers Sturmlied», 1771–72), «Про­ме­тей» («Prometheus», 1774), «Песнь Ма­го­ме­та» («Mahomets Ge­sang», 1774). Ли­ри­ку Г. эпо­хи «Бу­ри и на­тис­ка» от­ли­ча­ют тон­кое чув­ст­во при­ро­ды, со­че­та­ние субъ­ек­тив­но­сти и пред­мет­но­сти, му­зы­каль­ность, бо­гат­ст­во рит­мич. ри­сун­ка. Дра­ма «Гёц фон Бер­ли­хин­ген с же­лез­ной ру­кой» («Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand», 1773), соз­дан­ная в ан­ти­клас­си­ци­стич. шек­спи­ров­ской ма­не­ре «сце­ни­че­ских кар­тин» на ос­но­ве под­лин­ных ме­муа­ров шваб­ско­го ры­ца­ря, уча­ст­ни­ка Кре­сть­ян­ской вой­ны в Гер­ма­нии (1525), от­кры­ла нац. ис­то­рию для нем. те­ат­ра. Всеев­ро­пей­скую из­вест­ность Г. при­нёс ро­ман в пись­мах «Стра­да­ния юно­го Вер­те­ра» («Die Leiden des jungen Werthers», 1774), на­ве­ян­ный как лит. ис­точ­ни­ка­ми, так и ре­аль­ны­ми со­бы­тия­ми в жиз­ни ав­то­ра. В ро­ма­не, вос­тор­жен­но при­ня­том «бур­ны­ми ге­ния­ми» и сен­ти­мен­та­ли­ста­ми, но от­верг­ну­том про­све­ти­те­ля­ми ста­рой шко­лы (Г. Э. Лес­син­гом, И. Кан­том, Г. К. Лих­тен­бер­гом, К. Ф. Ни­ко­лаи) из-за пред­поч­те­ния чув­ст­ва ра­зу­му, бы­ли за­тро­ну­ты важ­ней­шие для со­вре­мен­ни­ков про­бле­мы ес­те­ст­вен­но­го че­ло­ве­ка и ес­те­ст­вен­но­го пра­ва, со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва. В 1787 пи­са­тель, уже ото­шед­ший от по­эти­ки «Бу­ри и на­тис­ка» и обес­по­ко­ен­ный пре­врат­ным вос­при­яти­ем ро­ма­на (уви­дев в нём апо­ло­гию са­мо­убий­ст­ва, неск. мо­ло­дых лю­дей по­кон­чи­ли с со­бой в под­ра­жа­ние Вер­те­ру), соз­дал его но­вую, бо­лее взве­шен­ную ре­дак­цию.

В 1775 по при­гла­ше­нию Кар­ла Ав­гу­ста, бу­ду­ще­го ве­ли­ко­го гер­цо­га Сак­сен-Вей­мар­ско­го и Эй­зе­нах­ско­го, Г. пе­ре­ехал в Вей­мар. С 1779 тай­ный со­вет­ник, с 1782 ка­мер-пре­зи­дент, в этом же го­ду воз­ве­дён в дво­рян­ст­во. Соб­ст­вен­но ху­дож. твор­че­ст­во для Г. в это вре­мя ото­шло на вто­рой план: од­но­вре­мен­но с адм. и хо­зяйств. дея­тель­но­стью в Вей­ма­ре Г. за­ни­мал­ся ес­теств. нау­ка­ми: круг его ин­те­ре­сов вклю­чал зоо­ло­гию и бо­та­ни­ку [«Ме­та­мор­фо­за рас­те­ний» («Die Metamorphose der Pflanzen», 1790)], ос­тео­ло­гию и ана­то­мию (в 1786 Г. от­крыл меж­че­лю­ст­ную кость у че­ло­ве­ка), оп­ти­ку и тео­рию цве­та («Beiträge zur Op­tik», 1791–92; «Zur Farbenlehre», Bd 1–2, 1810), ме­тео­ро­ло­гию, гео­ло­гию и ми­не­ра­ло­гию. Пред­став­ле­ние о ми­ре как о жи­вой це­ло­ст­но­сти рас­кры­ва­ет­ся в та­ких по­ня­ти­ях на­тур­фи­ло­со­фии Г., как «мор­фо­ло­гия» [впер­вые вве­дён­ный им тер­мин для обо­зна­че­ния уче­ния о фор­ме (Gestalt), фор­ми­ро­ва­нии и пре­об­ра­зо­ва­нии («ме­та­мор­фо­зе») ор­га­нич. тел, рас­те­ний и жи­вот­ных], «пра­фе­но­мен» [об­на­ру­жи­вае­мая в об­ли­ке кон­крет­ной ве­щи (напр., «пра­ра­сте­ния») сущ­ность це­ло­го клас­са ана­ло­гич­ных яв­ле­ний], «по­ляр­ность» (ди­на­мич. един­ст­во про­ти­во­на­прав­лен­ных сил в их взаи­мо­обу­слов­лен­но­сти). Об­ра­ще­ние к на­тур­фи­ло­соф­ским про­бле­мам обу­сло­ви­ло из­ме­не­ния в его ли­ри­ке: в сти­хо­тво­ре­ни­ях «Зим­няя по­езд­ка в Гарц» («Harzreise im Winter», 1777), «Бо­же­ст­вен­ное» («Das Göttliche», 1782), «Иль­ме­нау» («Il­me­nau», 1783), двух «Ноч­ных пес­нях стран­ни­ка» (1776, 1780) субъ­ек­тив­ное на­ча­ло ус­ту­па­ет ме­сто кос­мич. чув­ст­ву со­под­чи­нён­но­сти че­ло­ве­ка при­ро­де. Та­ин­ст­вен­ная ма­гия при­ро­ды вос­пе­та Г. в зна­ме­ни­тых бал­ла­дах «Ры­бак» («Der Fi­scher», 1778) и «Лес­ной царь» («Erlkönig», 1782).

Ус­тав от слож­ных взаи­мо­от­но­ше­ний при Вей­мар­ском дво­ре, Г. 3.9.1786 тай­но от­пра­вил­ся в пу­те­ше­ст­вие по Ита­лии. Впе­чат­ле­ния от этой по­езд­ки лег­ли в ос­но­ву эс­те­ти­ки вей­мар­ско­го клас­си­циз­ма; они так­же от­ра­зи­лись в «Рим­ских эле­ги­ях» («Römische Elegien», изд. в 1795), вдох­нов­лён­ных лю­бов­ной ли­ри­кой др.-рим. по­этов (Ка­тул­ла, Ти­бул­ла, Про­пер­ция, Ови­дия) и свя­зан­ных с Кри­стиа­ной Вуль­пи­ус, с ко­то­рой Г. по­зна­ко­мил­ся по воз­вра­ще­нии из Ита­лии в 1788 (ста­ла же­ной Г. в 1806). В 1788 за­кон­че­на и вы­шла в свет тра­ге­дия «Эг­монт» («Egmont»), в 1790 опуб­ли­ко­ва­на дра­ма «Тор­ква­то Тас­со» («Torquato Tasso»), став­шая, как и тра­ге­дия «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де» («Iphi­genie auf Tau­ris», 1787), яр­ким сви­де­тель­ст­вом об­ра­ще­ния Г. к иде­аль­ной «пре­крас­ной гу­ман­но­сти». Вто­рое итал. пу­те­ше­ст­вие (1790) при­нес­ло раз­оча­ро­ва­ние, что про­яви­лось в иро­нич­но-по­ле­мич. «Ве­не­ци­ан­ских эпи­грам­мах» («Vene­zia­nischen Epigramme», 1796). Франц. ре­во­лю­ция по­на­ча­лу бы­ла вос­при­ня­та Г. в ко­мич. клю­че [ко­ме­дии «Ве­ли­кий Коф­та» («Der Groß-Cophta»), 1792; «Гра­ж­да­нин ге­не­рал» («Der Bürgergeneral»), «Мя­теж­ные» («Die Aufgereg­ten»), обе 1793]. В сти­хотв. эпо­се «Гер­ман и До­ро­тея» («Hermann und Dorothea», 1797) Г. со­еди­нил идил­лич. кар­ти­ны сель­ской жиз­ни с изо­бра­же­ни­ем дра­ма­тич. судь­бы эмиг­ран­тов. Ве­ли­чие ре­во­лю­ции как со­бы­тия, от­крыв­ше­го но­вый пе­ри­од ми­ро­вой ис­то­рии, бы­ло осоз­на­но Г. в пе­ри­од во­ен. кам­па­нии во Фран­ции в 1792–93. Свои мыс­ли о франц. по­хо­де Г. за­фик­си­ро­вал в ав­то­био­гра­фич. соч. «Кам­па­ния во Фран­ции» («Cam­pagne in Frank­reich 1792») и «Оса­да Майн­ца» («Bela­gerung von Mainz», оба 1822). В 1794 Г. по­лу­чил от Ф. Шил­ле­ра при­гла­ше­ние при­нять уча­стие в но­вом ж. «Оры» («Die Horen»), что при­ве­ло к пло­до­твор­ной друж­бе двух по­этов. В этом же го­ду вы­шел в свет са­ти­рич. жи­вот­ный эпос «Рей­не­ке-лис» («Reineke Fuchs»). В 1794–95 в «Орах» опуб­ли­ко­ван ро­ман в но­вел­лах «Раз­го­во­ры не­мец­ких эмиг­ран­тов» («Un­terhaltungen deuts­cher Ausge­wan­der­ten»), по­стро­ен­ный в осн. на об­ра­бот­ке тра­диц. ев­роп. по­ве­ст­во­ва­тель­ных сю­же­тов.

В ро­ма­не «Го­ды уче­ния Виль­гель­ма Мей­сте­ра» («Wilhelm Meisters Lehr­jah­ren», изд. в 1795–96), вы­звав­шем бур­ную дис­кус­сию (с уча­сти­ем Ф. Шил­ле­ра, К. В. фон Гум­больд­та, К. Г. Кёр­не­ра, Ф. Шле­ге­ля, Но­ва­ли­са, Жан По­ля), дан клас­сич. об­ра­зец нем. «ро­ма­на вос­пи­та­ния», вос­соз­даю­ще­го ис­то­рию со­ци­аль­но­го и нравств. ста­нов­ле­ния лич­но­сти. В 1797 Г. и Шил­лер опуб­ли­ко­ва­ли яз­ви­тель­ные «Ксе­нии» («Xenien»), при­мер лит. по­ле­ми­ки вей­мар­ско­го клас­си­циз­ма. В 1797 Г. на­пи­сал и опуб­ли­ко­вал ряд по­лу­чив­ших ми­ро­вую из­вест­ность бал­лад: «Кла­до­ис­ка­тель» («Der Schatzgräber»), «Уче­ник вол­шеб­ни­ка» («Der Zauberlehrling»), «Ко­ринф­ская не­вес­та» («Die Braut von Korinth»), «Бог и бая­де­ра» («Der Gott und die Ba­jadere»). Сле­дуя при­ме­ру Шил­ле­ра, Г. из­да­вал жур­на­лы «Про­пи­леи» («Pro­pyläen», 1798–1800) и «Об ис­кус­ст­ве и древ­но­сти» («Über Kunst und Alter­thum», 1816–28), с 1804 – «Иен­скую все­об­щую ли­те­ра­тур­ную га­зе­ту» («Jenai­sche Allgemeine Literaturzeitung»).

В 1808 Г. при­нял уча­стие в Эр­фурт­ском кон­грес­се и бе­се­до­вал с На­по­ле­о­ном I. В это же вре­мя, не­смот­ря на не­бла­го­при­ят­ные внеш­ние об­стоя­тель­ст­ва (тя­го­ты во­ен. вре­ме­ни, вы­зван­ные втор­же­ни­ем На­по­ле­о­на в Гер­ма­нию), за­кон­че­ны 1-я часть тра­ге­дии «Фауст» (изд. в 1808), ро­ман «Из­би­ра­тель­ное срод­ст­во» («Die Wahlverwandtschaften», Bd 1–2, изд. в 1809); на­чат ав­то­био­гра­фич. труд «По­эзия и прав­да. Из мо­ей жиз­ни» («Dichtung und Wahrheit. Aus meinem Leben», Bd 1–4, изд. в 1811–33). В «Из­би­ра­тель­ном срод­ст­ве» Г. дал но­вую, сим­во­лич. ин­тер­пре­та­цию про­бле­мы бра­ка и взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду по­ла­ми: тон­кий пси­хо­ло­гич. ана­лиз от­те­ня­ет­ся ана­ло­гия­ми из хи­мич. нау­ки. «По­эзия и прав­да» ох­ва­ты­ва­ет ран­ний пе­ри­од жиз­ни Г. (до пе­ре­ез­да в Вей­мар), кри­ти­че­ски оце­ни­вая субъ­ек­ти­визм и бун­тар­ст­во «Бу­ри и на­тис­ка». С 1813 Г. ра­бо­та­ет над но­вым ав­то­био­гра­фич. со­чи­не­ни­ем – «Италь­ян­ское пу­те­ше­ст­ви­е» («Die Italienische Reise», Bd 1–3, изд. в 1816–29), в цен­тре ко­то­ро­го – идея «вто­ро­го ро­ж­де­ния» Г., осоз­на­ние се­бя как ар­ти­ста, ху­дож­ни­ка и пи­са­те­ля. С 1814 по 1819 Г., вдох­нов­лён­ный Ха­фи­зом в пе­ре­во­де Й. фон Хам­ме­ра и лю­бо­вью к Ма­ри­ан­не фон Вил­ле­мер, соз­да­ёт по­этич. цикл «За­пад­но-вос­точ­ный ди­ван» («West-östlicher Divan», изд. в 1819), со­про­во­див его за­ме­ча­ния­ми и ком­мен­та­рия­ми («Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans», 1819). Ори­ен­таль­ная те­ма, во мно­гом иду­щая от ро­ман­ти­ков, ис­тол­ко­ва­на Г. в ду­хе сбли­же­ния куль­тур За­па­да и Вос­то­ка. Не ме­нее ва­жен ав­то­био­гра­фич. мо­тив об­ре­те­ния влюб­лён­ным по­этом вто­рой юно­сти (об­ра­зы Ха­те­ма и Зу­лей­ки). Идил­лич., пат­ри­ар­халь­ный Вос­ток – «край люб­ви, ви­на и пес­ни» («Хид­жра») – пред­ста­ёт у Г. как жи­вое, гар­мо­нич­ное един­ст­во люб­ви, по­эзии и ре­ли­гии. С 1816 Г. воз­вра­тил­ся к ра­бо­те над «Фау­стом» (2-я часть). В 1823 лю­бовь к Уль­ри­ке фон Ле­вет­цов при­ве­ла к соз­да­нию «Ма­ри­ен­бад­ской эле­гии» («Elegie von Marienbad», 1823) – ше­дев­ра позд­ней ли­ри­ки Г., ко­то­рая в це­лом тя­го­те­ет к на­тур­фи­ло­соф­ской от­вле­чён­но­сти, иро­нии и ди­дак­ти­ке [«Пер­во­гла­го­лы. Уче­ние ор­фи­ков» («Urwor­te. Orphisch», изд. в 1820); «Дорн­бург­ские сти­хо­тво­ре­ния» («Dornburger Ge­dichte», 1828, из­да­но посм. в 1833)]; в ней про­яв­ля­ет­ся тен­ден­ция к цик­ли­за­ции [«Ки­тай­ско-не­мец­кие вре­ме­на го­да и дня» («Chine­sisch-deutsche Jahres- und Tages­zeiten», 1827, изд. в 1830)]. В 1829 из­дан ро­ман «Го­ды стран­ст­вия Виль­гель­ма Мей­сте­ра» («Wilhelm Meisters Wan­der­jahren, oder Die Entsagenden»), в ко­то­ром тес­но пе­ре­пле­те­ны важ­ней­шие для Г. те­мы: прак­тич. кол­лек­тив­ной дея­тель­но­сти на бла­го об­ще­ст­ва, стран­ст­вия, от­ре­че­ния от субъ­ек­тив­ных же­ла­ний и уст­рем­ле­ний, со­пут­ст­вую­ще­го про­цес­су дея­тель­но­го вос­пи­та­ния, ду­хов­но­го воз­рас­та­ния лич­но­сти. Пуб­ли­ци­сти­ка позд­не­го Г. от­ли­ча­ет­ся ис­клю­чит. ши­ро­той ин­те­ре­сов: он от­кли­ка­ет­ся на осн. со­бы­тия лит. жиз­ни Ев­ро­пы, со­сто­ит в пе­ре­пис­ке с ве­ду­щи­ми ев­роп. жур­на­ла­ми, ин­те­ре­су­ет­ся разл. нац. ли­те­ра­ту­ра­ми, вы­со­ко оце­ни­вая твор­че­ст­во Дж. Бай­ро­на, Т. Кар­лей­ля, Ф. Р. де Ша­тоб­риа­на, В. Гю­го, П. Ме­ри­ме, А. Манд­зо­ни, В. А. Жу­ков­ско­го и др. Ин­тен­сив­ные лит. кон­так­ты зре­ло­го и позд­не­го Г. при­ве­ли его к фор­ми­ро­ва­нию кон­цеп­ции все­мир­ной лит-ры как еди­ной «кро­ве­нос­ной сис­те­мы» совр. куль­ту­ры. Идея все­мир­ной лит-ры Г. свя­за­на с его кон­цеп­ци­ей клас­си­че­ско-ро­ман­тич. син­те­за, по­ни­мае­мо­го им как спор и диа­лог двух ти­пов твор­че­ст­ва. В це­лом не при­ни­мая ро­ман­тизм как тен­ден­ци­оз­ное, ма­нер­ное, «боль­ное» иск-во, Г. обя­зан ро­ман­ти­кам не толь­ко ин­те­ре­сом к Вос­току, но и ув­ле­че­ни­ем ср.-век. нем. иск-вом и ар­хи­тек­ту­рой (со­труд­ни­че­ст­во в 1810-е гг. с кол­лек­цио­не­ром и пи­са­те­лем С. Бу­ас­се­ре).

В 1831 Г. за­вер­шил 2-ю часть «Фау­ста», соз­дав од­но из са­мых зна­чит. про­из­ве­де­ний ми­ро­вой лит-ры. Г. вос­при­нял из­вест­ный сю­жет о чер­но­книж­ни­ке и ма­ге че­рез приз­му нар. книг 16–17 вв. и пьес для ку­коль­но­го те­ат­ра, из­ме­нив под влия­ни­ем Про­све­ще­ния трак­тов­ку центр. пер­со­на­жа: Фа­уст у Г. оп­рав­дан без­ус­лов­ной во­лей к со­зи­да­нию. Дея­тель­но­му Фау­сту на про­тя­же­нии всей тра­ге­дии слу­жат де­мо­нич., ма­гич. си­лы при­ро­ды, во­пло­щён­ные в фи­гу­ре Ме­фи­сто­фе­ля, ко­то­рый сво­им от­ри­ца­ни­ем и скеп­си­сом при­зван бес­по­ко­ить и по­бу­ж­дать Фау­ста к но­вым свер­ше­ни­ям и к са­мо­пре­одо­ле­нию. Ком­по­зи­ци­он­но тра­ге­дия со­сто­ит из «По­свя­ще­ния», «Те­ат­раль­но­го всту­п­ле­ния», «Про­ло­га на не­бе» и двух час­тей. 1-я, го­ти­че­ски-ср.-век., часть тра­ге­дии вклю­ча­ет две осн. сю­жет­ные ли­нии: ис­то­рию Фау­ста как учёно­го (мо­ти­вы не­до­воль­ст­ва схо­ла­стич. ср.-век. учё­но­стью, по­ис­ков но­вой жиз­нен­ной муд­ро­сти; са­ти­ра на фи­ли­сте­ров от нау­ки в об­ра­зе Ваг­не­ра) и лю­бов­ную ис­то­рию Фау­ста и Грет­хен (мо­ти­вы столк­но­ве­ния с тра­диц. мо­ра­лью, по­гру­же­ния в мир эле­мен­тар­ных ин­стинк­тов, по­ис­ка «веч­но жен­ст­вен­но­го»). 2-я часть тра­ге­дии, со­стоя­щая из пя­ти ак­тов, вы­во­дит ге­ро­ев на про­стор ми­ро­вой ис­то­рии, по­зво­ляя Фау­сту с по­мо­щью Ме­фи­сто­фе­ля реа­ли­зо­вы­вать свои дерз­кие по­мыс­лы. Брак с Еле­ной – сим­во­лич. ото­бра­же­ние идеи клас­си­че­ско-ро­ман­тич. син­те­за – за­кан­чи­ва­ет­ся тра­ги­че­ски: гиб­нет сын Еле­ны и Фау­ста Ев­фо­ри­он (в нём уга­ды­ва­ют­ся чер­ты Бай­ро­на), Еле­на ос­тав­ля­ет Фау­ста, воз­вра­ща­ясь в не­дос­ти­жи­мый мир клас­сич., ан­тич­но­го идеа­ла. В 5-м ак­те Фа­уст, по­лу­чив в дар от им­пе­ра­то­ра кло­чок су­ши на бе­ре­гу мо­ря, стре­мит­ся осу­ще­ст­вить иде­ал «сво­бод­но­го тру­да на сво­бод­ной зем­ле», по­пут­но об­ре­кая на ги­бель пат­ри­ар­халь­но-идил­лич. па­ру – Фи­ле­мо­на и Бав­ки­ду. Ос­ле­п­лённый За­бо­той, Фа­уст до кон­ца про­дол­жа­ет ру­ко­во­дить стро­ит. ра­бо­та­ми; фи­наль­ная сце­на пред­став­ля­ет со­бой по­срам­ле­ние Ме­фи­сто­фе­ля и три­умф Фау­ста, ис­тол­ко­вы­вав­ший­ся разл. об­ра­зом: как яв­ле­ние Бо­же­ст­вен­ной бла­го­да­ти, тор­же­ст­во «веч­но жен­ст­вен­но­го», «все­об­щее спа­се­ние» в ду­хе бо­го­слов­ской кон­цеп­ции Ори­ге­на или как сви­де­тель­ст­во творч. не­уда­чи ав­то­ра.

Про­из­ве­де­ния Г. пе­ре­во­ди­лись в Рос­сии с 1780 («Кла­ви­го» в пер. О. П. Ко­зо­дав­ле­ва). Сре­ди пе­ре­во­дчи­ков Г. – В. А. Жу­ков­ский, М. Ю. Лер­мон­тов, Ф. И. Тют­чев, К. С. Ак­са­ков, Н. П. Ога­рёв, А. А. Фет, А. К. Тол­стой, К. Д. Баль­монт, И. Ф. Ан­нен­ский, Вяч. И. Ива­нов, В. Я. Брю­сов, М. А. Куз­мин, С. М. Со­ловь­ёв, Б. Л. Пас­тер­нак, Н. А. За­бо­лоц­кий, Д. С. Са­мой­лов и др. Наи­бо­лее из­вест­ные пе­ре­во­ды «Фау­ста» при­над­ле­жат Н. А. Хо­лод­ков­ско­му (1878) и Б. Л. Пас­тер­на­ку (1-я часть – 1949, 2-я часть – 1952); его пе­ре­во­ди­ли так­же А. А. Фет (1882–83) и В. Я. Брю­сов (1919–20).