ГЕТАЙРЫ (др.-греч. ἑταῖρоι ‒ досл. «товарищи», «спутники»)

В период классики в Афинах и других греческих полисах – участники гетерий , политических тайных обществ олигархического толка.

Впервые этот термин употреблен Гомером в «Илиаде» по отношению к двум тысячам мирмидонян, прибывшим к Трое вместе с Ахиллом. У Гомера – это ближайшие друзья и свита вождей, иногда подчиненные и слуги. Но в основном этот термин употреблялся в отношении македонских гетайров . В Македонии гетайрами называли прежде всего представителей македонской элиты, которые были советниками у своих царей, сопровождая их в походах и выполняя также их важные поручения. Засвидетельствованы начиная с Архелая (рубеж V–IV вв. до н.э.). В последние годы правления Александра Великого и при его преемниках термин ἑταῖρоι уступает место термину φίλοι (досл. «друзья») в качестве придворного титула. «Друзья» стали составной частью царского двора уже при Селевке I .

Этот термин употреблялся также для обозначения отборной конницы в македонской армии. Гетайры были вооружены копьями и во время наступления, как правило, находились на правом крыле. Царь Филипп II в 340 г. до н.э. даровал 800 гетайрам участки в завоеванных землях. Александр увеличил их число и создал их них отряды царских телохранителей. Они составляли ядро непобедимой армии Александра, считаясь лучшей кавалерией в древнем мире. После смерти Александра остатками гетайров командовал Селевк. Селевкиды сохранили конницу из гетайров, о чем не раз упоминает Полибий .

Автор статьи: Л.Г. Печатнова