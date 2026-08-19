ГЕСТИЯ (др.-греч. Ἑστία букв. «очаг»)

В древнегреческой мифологии богиня домашнего и государственного очага.

Гестия считалась старшей дочерью Крона и Реи (Hesiod. Theog., 453-454), принадлежала к олимпийским божествам. Она, отвергнув ухаживания Аполлона и Посейдона , поклялась навсегда сохранить целомудрие; в награду Зевс даровал ей право занимать центральное место в доме, принимая богатые жертвы, а людям повелел поклоняться ей во всех храмах и чтить ее первой из богов (Hymn. Hom., IV, 21-32; XXIX, 1-6). Даже в святилищах других богов часть посвящений предназначалась Гестии; в молитвах и клятвах ее обычно называли первой (Pind. Nem., XI, 1-7; пародия на этот обычай представлена у Аристофана, см.: Aristoph. Av., 865-888); выражение «начинать с Гестии» вошло в поговорку (Plat. Crat., 401 b).

Культ Гестии был, прежде всего, связан с почитанием домашнего очага, которое было характерно для греков с древнейших времен. В микенскую эпоху дворцовый комплекс был организован вокруг царского тронного зала – мегарона, центром которого был очаг. Позднее в древнегреческих городах официальный государственный очаг, посвященный Гестии, располагался в специальных общественных зданиях – пританеях, где огонь, как правило, поддерживался постоянно (об Афинах и Дельфах см.: Plut. Num., 9, 5-6). В случае осквернения огня его следовало потушить и возжечь новый, который привозили из святилища Аполлона в Дельфах (Plut. Arist., 20, 4-5). Во вновь основанные колонии огонь для государственного очага привозился из пританея метрополии, что должно было символизировать связь переселенцев с родной общиной (Hdt., I, 146). Каждая семья почитала свой домашний очаг, вокруг которого совершались различные ритуалы и куда помещались пожертвования.

Гестию обычно изображали молодой женщиной, в длинных и просторных одеждах, чаще всего, с покрывалом, которое иногда закрывает и лицо. Скульптурные изображения ее в древности были редки, из сохранившихся до нашего времени статуй ни одна не считается с полной уверенностью изображением Гестии (хотя именно с этой богиней часто связывают т.н. Гестию Джустиниани в Риме – римскую копию с греческого оригинала второй четверти V в. до н.э.). В римском пантеоне Гестии соответствовала Веста (лат. Vesta)

Иллюстрация :

Гестия и Деметра. Аттический краснофигурный килик. Ок. 500 г. до н.э. Берлин, Государственные музеи.

Автор статьи: О.В. Кулишова