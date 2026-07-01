ГЕСТ АЙВОР
ГЕСТ АЙВОР - английский историк балета.
Крупнейший исследователь европейского балетного театра XVIII и XIX веков. По образованию юрист. В 1952-1962 годах помощник издателя ежегодника «Ballet Annual». С 1963 года консультант журнала «The Dancing Times», также сотрудничает с научными журналами «Dance Research Journal», «Dance Chronicle». С 1965 года председатель исполнительного комитета Королевской академии танца, с 1969 года почетный член её совета. Автор более 30 книг и многочисленных статей, в которых отражены общие проблемы развития европейского танца различных периодов, деятельность отдельных трупп (Парижской оперы, лондонских театров «Альгамбра» и «Эмпайр»), хореографов (Ж. Перро) и артистов (Ф. Эльслер, Ф. Черрито, В. Цукки, А. Жене, К. Уэбстер), а также сценическая история классических балетов. Особую ценность представляют приложения, которыми Гест сопровождает свои книги: списки артистов, постановок и т. п. Работая с архивами, Гест сделал ряд открытий (например, обнаружил и опубликовал письма А. Сен-Леона из России, а также партитуру балета «Тщетная предосторожность» Л.Ж.Ф. Герольда, которая легла в основу спектакля Ф. Аштона, 1960).