ГЕСТ АЙВОР

ГЕСТ АЙВОР - английский историк балета.

Круп­ней­ший ис­сле­до­ва­тель ев­ропейского ба­лет­но­го те­ат­ра XVIII и XIX веков. По об­ра­зо­ва­нию юрист. В 1952-1962 годах по­мощ­ник из­да­те­ля еже­год­ни­ка «Ballet Annual». С 1963 года кон­суль­тант журнала «The Dancing Times», так­же со­труд­ни­ча­ет с на­уч­ны­ми жур­на­ла­ми «Dance Research Journal», «Dance Chronicle». С 1965 года председатель ис­пол­нительного комитета Ко­ро­лев­ской ака­де­мии тан­ца, с 1969 года почетный член её со­ве­та. Ав­тор бо­лее 30 книг и мно­го­численных ста­тей, в ко­то­рых от­ра­же­ны об­щие про­бле­мы раз­ви­тия ев­ропейского тан­ца различных пе­рио­дов, дея­тель­ность отдельных трупп ( Па­риж­ской опе­ры , лон­дон­ских те­ат­ров «Аль­гам­бра» и «Эм­пайр»), хо­рео­гра­фов (Ж. Пер­ро) и ар­ти­стов (Ф. Эльс­лер, Ф. Чер­ри­то, В. Цук­ки, А. Же­не, К. Уэб­стер), а так­же сце­ническая ис­то­рия клас­сических ба­ле­тов. Осо­бую цен­ность пред­став­ля­ют при­ло­же­ния, ко­то­ры­ми Гест со­про­во­ж­да­ет свои кни­ги: спи­ски ар­ти­стов, по­ста­но­вок и т. п. Ра­бо­тая с ар­хи­ва­ми, Гест сде­лал ряд от­кры­тий (например, об­на­ру­жил и опуб­ли­ко­вал пись­ма А. Сен-Ле­о­на из Рос­сии, а так­же пар­ти­ту­ру бале­та «Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» Л.Ж.Ф. Ге­роль­да, ко­то­рая лег­ла в ос­но­ву спек­так­ля Ф. Аш­то­на, 1960).