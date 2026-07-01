Гессен (нем. Hessen)

Ге`ссен (нем. Hessen) — парламентская республика и земля Федеративной Республики Германии. Точное происхождение названия не известно. Многие исследователи предполагают, что оно восходит к имени германского племени хаттов, судя по всему, образованному из нескольких германских и остатков кельтских племенных групп. Захоронения свидетельствуют, что часть территории Г. была заселена уже около 50 тыс. лет назад в эпоху Вюрмского оледенения. Одно из самых ранних орудий, датированное концом палеолита, приблизительно относится к 13 000 до н. э. С бронзового века в качестве погребений доминировали тумулусы, например в Ветцларе. На территории Г. был расквартирован римский лагерь и пролегала часть т. н. верхнегерманско-ретского лимеса, внешней границы между рейнскими и дунайскими землями. К концу I в. н. э. южные районы Г. были романизированы, в то время как северные оставались под влиянием хаттов. Эти германцы , среди прочего, участвовали в восстании Арминия, что привело к битве в Тевтобургском лесу. После распада Западной Римской империи уже в VI в. Г. подпал под франкское влияние. Тем менее, район между горами Ротхаргебирге и р. Димель обладали достаточной автономией в рамках Франкского государства. Активную миссионерскую деятельность в Г. вел Винфрид, более известный как св. Бонифаций. Он основал в 724 монастырь Фицлар, а в 744 его ученик, св. Стурмий, основал монастырь Фульда. При Конраде II в 1027 граф-ство Маден в Нижнем Г. было даровано швабскому роду Вернер. Позже путем сложных операций наследования владения перешли графам Людовингам, с 1131 — ландграфам Тюрингским, самым известным из которых был Верховный магистр Тевтонского ордена Конрад. В 1247 после прекращения мужской ветви Людовингов началась так называемая война за тюрингское наследство, завершившаяся в 1264 Лангсдорфским договором, по которому владения перешли к Софии Брабантской, дочери последнего ландграфа, и ее сыну Генриху. В эпоху Реформации Г. стал одним из центров протестантизма благодаря Филиппу I Великодушному. После его смерти в 1567 Г. был разделен на четыре части между брать-ями: Вильгельм IV получил половину земель — Г.-Кассель, Людвиг IV — Г.-Марбург, Филипп II — Г.-Райн­фельс, Георг I — Г.-Дармштадт. Позже их границы неоднократно менялись, в зависимости от ситуации с наследованием. В частности, были также выделены полунезависимое ландграфство Г.-Ротенбург, частично подчиненное Г.-Касселю, и Г.-Гомбург, постепенно поглощенное Г.-Дармштадтом, а затем аннексированное Пруссией. Одной из важных вех в истории Г. был переезд в 1689 в Вицлар имперского суда , в связи с разрушениями в Шпейере в ходе войны за Пфальцское наследство. Находился тут до 1806. В нынешнем виде земля была образована 19 сентября 1945 под названием Большой Г. (нем. Gro?-Hessen). Это первая из ныне существующих земель в рамках нового государства. Лит.: Demandt E. K. Geschichte des Landes Hessen. Kassel—Basel, 1972; Die Geschichte Hessens / Hrsg. U. Schulz. Stuttgart, 1983; Hermann F.-R., Jockenhovel A. Die Vorgeschichte Hessens. Stuttgart, 1990; Schenk T. Wiener Perspektiven fur die hessische Landesgeschichte: Die Akten des kaiserlichen Reichshofrats // Archivnachrichten aus Hessen. 2011. № 11/2. S. 4—8; Wolz N., Ahrens K. Neue Ausfluge in die Geschichte Hessens. Frankfurt am Main, 2010.