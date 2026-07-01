Гессен, Иосиф Владимирович

Ге`ссен, Иосиф Владимирович (14[26].04.1865, Одесса — 22.03.1943, Нью-Йорк) — российский политический деятель, юрист и публицист. Родился в еврейской купеческой семье. В 1885 исключен с юридического факультета Новороссийского университета за участие в студенческих волнениях. Продолжил обучение в Санкт-Петербургском университете, но за участие в народничестве отправлен в ссылку в Вологодскую губ. на 3 года. В 1889 Г. удалось экстерном окончить юридический факультет Петербургского университета. В 1894, приняв православие , он смог поступить на государственную службу по линии министерства юстиции. С 1902 — адвокат . В 1898 Г. стал одним из основателей крупнейшего юридического печатного органа «Право». В 1900 произошло сближение Г. с либералами, он принимает участие в издании правовых сборников земского кружка «Беседа», становится одним из основателей Союза освобождения. С 1904 Г. занимал должность присяжного поверенного, не оставляя при этом политической деятельности. В 1905 участвовал в создании Конституционно-демократической партии (кадетов), товарищ председателя Петербургского комитета. В 1907 Г. был избран депутатом 2-й Государственной думы, где занимал пост товарища руководителя фракции партии кадетов и председательствовал в ряде комиссий. После роспуска Думы сосредоточился на публицистической работе в кадет-ской газете «Речь», соредактором которой он был с 1906. После Октябрьской революции 1917 Г. вошел в Политический центр при штабе Н. Н. Юденича. В 1919 эмигрировал в Финляндию, где развернул публицистическую деятельность антибольшевистской направленности. В 1920 уехал в Германию, там вместе с другими правыми кадетами-эмигрантами стал сооснователем и редактором русскоязычной газеты «Руль». Принимал участие в работе множества других эмигрантских организаций. С 1921 издавал сборник документальных материалов «Архив русской революции» в 22 т. В 1936 переехал во Францию, а после оккупации ее нацистами — в Нью-Йорк. Соч.: Юридическая литература для народа. СПб., 1904; Судебная реформа. СПб., 1905; Великие реформы 60-х годов в их прошлом и настоящем. СПб., 1905; История русской адвокатуры. М., 1914; Адвокатура, общество и государство . М., 1914; Искания общеcтвенного идеала. Берлин, 1922; В двух веках: Жизненный отчет // Архив русской революции. Т. 22. Берлин, 1937; Годы изгнания: Жизненный отчет. Париж, 1979. Лит.: Будницкий О., Полян А. Рус-ско-еврейский Берлин (1920—1941). М., 2013; Гессен В. Ю. Жизнь и деятельность И. В. Гессена — юриста, публициста и политика . СПб., 2000; Полевой Л. Л. Русские евреи . Аналитический справочник. Нью-Йорк — Портланд (Орегон), 2010.