ГЕССЕН ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГЕССЕН ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский политический деятель, издатель, юрист.

Из ку­печеской се­мьи. Отец С.И. Гес­се­на . В 1885 году по­сту­пил на юри­дический факультет Санкт-Пе­тер­бург­ско­го университета (окон­чил эк­с­тер­ном в 1889 году), в 1886-1889 годах в ссыл­ке за уча­стие в дея­тель­но­сти народ­нического круж­ка. С 1896 года слу­жил в Министерстве юс­ти­ции. Ре­дак­тор газеты «Пра­во» (1899-1918 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров Сою­за ос­во­бож­де­ния, член его со­ве­та. С 1904 года при­сяж­ный по­ве­рен­ный. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии, с 1906 года член её ЦК, со­ре­дак­тор (совместно с П.Н. Ми­люко­вым) печатного ор­га­на пар­тии - газеты «Речь» (1906-1917 годы). Де­пу­тат 2-й Государственной ду­мы (1907). Ав­тор ра­бот по юрис­пру­ден­ции: «Су­деб­ная ре­фор­ма» (1904), «Ис­то­рия рус­ской ад­во­ка­ту­ры» (тома 1-3, 1914-1916 годы) и др.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года воз­глав­лял Со­юз ре­дак­то­ров еже­днев­ных га­зет. Член Пред­пар­ла­мен­та. В начале 1919 года эмиг­ри­ро­вал в Фин­лян­дию, за­тем пе­ре­ехал в Бер­лин. Ре­дак­тор газеты «Руль» (1920-1931 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров кни­го­из­да­тель­ст­ва «Сло­во», воз­глав­лял его из­дательскую часть (1920-1935 годы). Ре­дак­тор-из­да­тель 1-го из­да­ния ме­муа­ров С.Ю. Вит­те (1922; по­лу­чил их от вдо­вы Вит­те). Вы­пус­тил сборники до­ку­мен­таль­ных ма­те­риа­лов - «Ар­хив рус­ской ре­волю­ции» (тома 1-22, 1921-1937 годы), вклю­чав­ший вос­по­ми­на­ния С.П. Бе­лец­ко­го, П.Н. Крас­но­ва, В.Д. На­бо­ко­ва, М.В. Род­зян­ко, про­то­ко­лы до­про­сов адмирала А.В. Кол­ча­ка Чрез­вы­чай­ной следственной ко­мис­си­ей в Ир­кут­ске в 1920 году, пись­ма, при­ка­зы и мно­гое др. С 1936 года в Па­ри­же, с 1940 года в Ли­мо­же, с 1942 года в Нью-Йор­ке. Ав­тор вос­по­ми­на­ний «В двух ве­ках» («Ар­хив рус­ской ре­во­лю­ции», т. 22, 1937) и «Го­ды из­гна­ния» (опубликованы: Па­риж, 1979).