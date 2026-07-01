ГЕСНЕР САЛОМОН
ГЕСНЕР САЛОМОН - швейцарский писатель, живописец, график.
Сын книготорговца. Изучал живопись в Берлине. Писал на немецком языке. Дебютировал как писатель лирическим этюдом-медитацией в прозе «Ночь» («Die Nacht», 1753, русский перевод 1777). Славу Геснеру, испытавшему влияние немецкой поэзии рококо (Ф. фон Хагедорн, И.В.Л. Глейм и др.), принесли его идиллии («Idyllen», 1756; русский перевод В.А. Лёвшина, 1787). Написанные ритмизованной прозой и отличавшиеся лёгкостью и изяществом стиля, они вызвали многочисленные подражания как в Европе, так и в России. Геснер вывел из кризиса восходящий к Феокриту жанр, противопоставив условному пастушескому миру французской и итальянской пасторали пейзаж, пронизанный чувством и настроением (в духе Э.Х. фон Клейста, Дж. Томсона и А. фон Галлера) и отчасти напоминавший реальные Швейцарские Альпы. На фоне этого пейзажа занимались своими обыденными делами близкие к природе, «естественные», а потому добродетельные и чувствительные поселяне.
Не лишённые идеализации и морализаторства, идиллии Геснера вместе с тем оказались в русле новых предромантических тенденций европейской литературы, связанных с пробуждением интереса к интимной жизни души. Геснер нередко сам иллюстрировал свои произведения; его пейзажи на гравюрах и живописных работах проникнуты покоем и умиротворённостью. Среди других произведений Геснера: прозаическая поэма-идиллия «Дафнис» («Daphnis», 1754, русский перевод 1785), поэма на библейский сюжет «Смерть Авеля» («Der Tod Abels», 1758, русский перевод 1778), сборник стихотворений («Gedichte», 1762), сборник «Новые идиллии» («Neue Idyllen», 1772), «Письма о пейзажной живописи» («Briefe über die Landschaftsmalerei», 1772). В России произведения Геснера переводились с 1772 года; среди переводчиков - Я.Б. Княжнин, Н.М. Карамзин.