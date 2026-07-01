ГЕСНЕР САЛОМОН

ГЕСНЕР САЛОМОН - швейцарский писатель, живописец, график.

Сын кни­го­тор­гов­ца. Изу­чал жи­во­пись в Бер­ли­не. Пи­сал на немецком языке. Де­бю­ти­ро­вал как пи­са­тель ли­рическим этю­дом-ме­ди­та­ци­ей в про­зе «Ночь» («Die Nacht», 1753, русский перевод 1777). Сла­ву Геснеру, ис­пы­тав­ше­му влия­ние немецкой по­эзии ро­ко­ко (Ф. фон Ха­ге­дорн, И.В.Л. Глейм и др.), при­нес­ли его идил­лии («Idyllen», 1756; русский перевод В.А. Лёв­ши­на , 1787). На­пи­сан­ные рит­ми­зо­ван­ной про­зой и от­ли­чав­шие­ся лёг­ко­стью и изя­ще­ст­вом сти­ля, они вы­зва­ли мно­го­численные под­ра­жа­ния как в Ев­ро­пе, так и в Рос­сии. Геснер вы­вел из кри­зи­са вос­хо­дя­щий к Фео­кри­ту жанр, про­ти­во­пос­та­вив ус­лов­но­му пас­ту­ше­ско­му ми­ру французской и итальянской пас­то­ра­ли пей­заж, про­ни­зан­ный чув­ст­вом и на­строе­ни­ем (в ду­хе Э.Х. фон Клей­ста, Дж. Том­со­на и А. фон Гал­ле­ра) и от­час­ти на­по­ми­нав­ший ре­аль­ные Швейцарские Аль­пы. На фо­не это­го пей­за­жа за­ни­ма­лись свои­ми обы­ден­ны­ми де­ла­ми близ­кие к при­ро­де, «ес­те­ст­вен­ные», а по­то­му доб­ро­де­тель­ные и чув­ст­ви­тель­ные по­се­ля­не.

Не ли­шён­ные идеа­ли­за­ции и мо­ра­ли­за­тор­ст­ва, идил­лии Геснера вме­сте с тем ока­за­лись в рус­ле но­вых пред­ро­ман­тических тен­ден­ций ев­ропейской литературы, свя­зан­ных с про­бу­ж­де­ни­ем ин­те­ре­са к ин­тим­ной жиз­ни ду­ши. Геснер не­ред­ко сам ил­лю­ст­ри­ро­вал свои про­из­ве­де­ния; его пей­за­жи на гра­вю­рах и жи­во­пис­ных ра­бо­тах про­ник­ну­ты по­ко­ем и уми­ро­тво­рён­но­стью. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Геснера: про­за­ическая по­эма-идил­лия «Даф­нис» («Da­phnis», 1754, русский перевод 1785), по­эма на биб­лей­ский сю­жет «Смерть Аве­ля» («Der Tod Abels», 1758, русский перевод 1778), сборник сти­хо­тво­ре­ний («Gedichte», 1762), сборник «Но­вые идил­лии» («Neue Idyl­len», 1772), «Пись­ма о пей­заж­ной жи­во­пи­си» («Briefe über die Landschafts­ma­lerei», 1772). В Рос­сии про­из­ве­де­ния Геснера пе­ре­во­ди­лись с 1772 года; сре­ди пе­ре­водчи­ков - Я.Б. Княж­нин, Н.М. Ка­рам­зин .