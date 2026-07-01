ГЕСНЕР КОНРАД

ГЕСНЕР КОНРАД - швейцарский естествоиспытатель, филолог и библиограф.

С 1537 года профессор в Ло­зан­не, с 1541 года врач в Цю­ри­хе. Ав­тор «Ис­то­рии жи­вот­ных» (тома 1-5, 1551-1587 годы) - пер­вой зоо­ло­гической энцик­ло­пе­дии. Ис­хо­дя в основном из клас­сифи­ка­ции Ари­сто­те­ля , в ка­ж­дом то­ме сво­его со­чи­не­ния Геснер опи­сал жи­вот­ных, сход­ных по фор­мам раз­мно­же­ния или сре­де оби­та­ния (чет­ве­ро­но­гие жи­во­ро­дя­щие и яй­це­кла­ду­щие, пти­цы, ры­бы и вод­ные жи­вот­ные, змеи и на­се­ко­мые). Внут­ри ка­ж­до­го то­ма ма­те­ри­ал рас­по­ло­жен в ал­фа­вит­ном по­ряд­ке на­зва­ний жи­вот­ных, не­ко­то­рые род­ст­вен­ные фор­мы груп­пи­ру­ют­ся во­круг од­но­го ти­по­во­го жи­вот­но­го.

Труд Геснера сыг­рал боль­шую роль в рас­про­стра­не­нии и сис­те­ма­ти­за­ции зоо­ло­гических зна­ний. На про­тя­же­нии бо­лее 100 лет эн­цик­ло­пе­дию не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­ли и пе­ре­во­ди­ли. Геснер со­бирал и изу­чал так­же рас­те­ния; од­на­ко его «Ис­то­рия рас­те­ний» ос­та­лась не­за­вер­шён­ной. Ав­тор «Все­об­щей биб­лио­те­ки» (1545-1555 годы) - пер­во­го уни­вер­саль­но­го сво­да биб­лио­гра­фических све­де­ний об ав­то­рах, пи­сав­ших на латинском , греческом и древнееврейском язы­ках, - от древ­но­сти до середины XVI века.