ГЕСНЕР КОНРАД
ГЕСНЕР КОНРАД - швейцарский естествоиспытатель, филолог и библиограф.
С 1537 года профессор в Лозанне, с 1541 года врач в Цюрихе. Автор «Истории животных» (тома 1-5, 1551-1587 годы) - первой зоологической энциклопедии. Исходя в основном из классификации Аристотеля, в каждом томе своего сочинения Геснер описал животных, сходных по формам размножения или среде обитания (четвероногие живородящие и яйцекладущие, птицы, рыбы и водные животные, змеи и насекомые). Внутри каждого тома материал расположен в алфавитном порядке названий животных, некоторые родственные формы группируются вокруг одного типового животного.
Труд Геснера сыграл большую роль в распространении и систематизации зоологических знаний. На протяжении более 100 лет энциклопедию неоднократно переиздавали и переводили. Геснер собирал и изучал также растения; однако его «История растений» осталась незавершённой. Автор «Всеобщей библиотеки» (1545-1555 годы) - первого универсального свода библиографических сведений об авторах, писавших на латинском, греческом и древнееврейском языках, - от древности до середины XVI века.