ГЕСИОНА

ГЕСИОНА (др.-греч. Ἡσιόνη, лат. Hesione, Hesiona) - в древнегреческой мифологии имя целого ряда женских персонажей.

1) Гесиона, одна из океанид, жена Прометея , которую упоминает Эсхил (Aeschyl. Prom., 558).

2) Гесиона, супруга морского божества Навплия, мать Паламеда, ложно обвиненного Одиссеем в измене (Apollod., II, 1, 5).

3) Гесиона, супруга Атланта, мать Электры, которая в супружестве с Дарданом дала начала царской династии в Трое (Diod., I, 9; IV, 22)

4) Гесиона, дочь троянского царя Лаомедонта , спасенная Гераклом от ужасного чудовища, которому она была предназначена в жертву (Apollod., II, 5, 9, ср. с мифом об Андромеде), жена Теламона (II, 6, 4).

Иллюстрация :

Геракл убивает Лаомедонта. Позади Геракла стоит Гесиона, дочь Лаомедонта.