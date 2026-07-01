ГЕШОВ ИВАН ЕВСТАТИЕВ
ГЕШОВ ИВАН ЕВСТАТИЕВ - болгарский государственный и политический деятель, банкир, публицист.
Из семьи богатого торговца. В 1865-1872 годах жил в Великобритании, окончил Манчестерский университет (1872). В 1879 году председатель Народного собрания, в 1882 году министр финансов Восточной Румелии, содействовал её воссоединению с Болгарией. С 1881 года член-корреспондент, с 1884 года действительный член, в 1898-1923 годах председатель Болгарского литературно-научного общества (с 1911 года Болгарской АН). В 1883-1886 годах директор Болгарского народного банка, в 1886, 1894-1897 годах министр финансов Болгарии, основал ряд банков и акционерных предприятий. С 1901 года лидер консервативной Народной партии. В 1911-1913 годах возглавлял коалиционное правительство, был одним из создателей Балканского союза 1912 года. Во время Балканских войн 1912-1913 годов пытался урегулировать противоречия с Сербией, возникшие из-за Македонии. Сторонник ориентации Болгарии на Россию. Вследствие разногласий с царём Фердинандом I Кобургским, являвшимся сторонником союза Болгарии с Германией и Австро-Венгрией, ушёл в отставку.
В дальнейшем крупной роли в политической жизни Болгарии не играл.