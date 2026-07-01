ГЕШОВ ИВАН ЕВСТАТИЕВ

ГЕШОВ ИВАН ЕВСТАТИЕВ - болгарский государственный и политический деятель, банкир, публицист.

Из се­мьи бо­га­то­го тор­гов­ца. В 1865-1872 годах жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии , окон­чил Ман­че­стер­ский университет (1872). В 1879 году председатель Народного со­бра­ния, в 1882 году министр фи­нан­сов Вос­точ­ной Ру­ме­лии, со­дей­ст­во­вал её вос­со­еди­не­нию с Бол­га­ри­ей. С 1881 года член-корреспондент, с 1884 года действительный член, в 1898-1923 годах председатель Болгарского ли­те­ра­тур­но-на­учного общества (с 1911 года Болгарской АН). В 1883-1886 годах ди­рек­тор Болгарского народного бан­ка, в 1886, 1894-1897 годах министр фи­нан­сов Бол­га­рии, ос­но­вал ряд бан­ков и ак­цио­нер­ных пред­при­ятий. С 1901 года ли­дер кон­сер­ва­тив­ной Народной пар­тии. В 1911-1913 годах воз­глав­лял коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во, был од­ним из соз­да­те­лей Бал­кан­ско­го сою­за 1912 года. Во вре­мя Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов пы­тал­ся уре­гу­ли­ро­вать про­ти­во­ре­чия с Сер­би­ей, воз­ник­шие из-за Ма­ке­до­нии. Сто­рон­ник ори­ен­та­ции Бол­га­рии на Рос­сию. Вслед­ст­вие раз­но­гла­сий с ца­рём Фер­ди­нан­дом I Ко­бург­ским, яв­ляв­шим­ся сто­рон­ни­ком сою­за Бол­га­рии с Гер­ма­ни­ей и Ав­ст­ро-Венг­ри­ей, ушёл в от­став­ку.

В даль­ней­шем круп­ной ро­ли в по­ли­тической жиз­ни Бол­га­рии не иг­рал.