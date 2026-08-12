ГЕРЫМСКИЕ
ГЕРЫМСКИЕ - Максымилиан, Александр Игнаций, польские живописцы, братья.
Максымилиан (9 или 15.10.1846 года, Варшава - 16.9.1874 года, Бад-Райхенхалль, Бавария), учился в Школе изящных искусств в Варшаве (1864) у Р. Хадзевича и Х. Бреслауэра, затем в Мюнхене - в АХ (1867-1868 годы) и в мастерской Ф. Адама. Начинал как пейзажист («Лесной пейзаж», 1866, Национальный музей, Краков); испытал влияние художников барбизонской школы. В 1871 году вместе с братом посетил Венецию и Верону, где изучал живопись венецианской школы. Его жанровым композициям («Похороны горожанина», 1868-1869 годы; «Повстанческий патруль», около 1873 года, Национальный музей, Варшава) присуща эмоциональная тонкость. Рисовал для варшавских и мюнхенских журналов.
Александр Игнаций (30.1.1850 года, Варшава - 5 или 8.3.1901 года, Рим), учился в Школе изящных искусств в Варшаве (1867) у Р. Хадзевича и в мюнхенской АХ (1868-1872 годы) у К.Т. фон Пилоти. Работал в Риме (1874-1879 годы и позднее), Варшаве, Париже (1890-1893 годы). Писал жанровые сцены («Игра в мору», 1874; «Еврейский праздник», 1884), пейзажи, в т. ч. городские, с использованием импрессионистической техники («В беседке», 1882; «Парижская Опера ночью», 1891; «Вид Вероны», 1900), картины на темы труда («Рабочие песчаного карьера», 1887) - все в Национальном музее (Варшава). Исполнял иллюстрации для польских, немецких и австрийских журналов.
Иллюстрации:
А.И. Герымский. «Рабочие песчаного карьера». 1887. Национальный музей (Варшава). Архив БРЭ.