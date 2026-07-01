Гервинус (нем. Gervinus), Георг Готфрид (20.05.1805, Дармштадт ‒ 18.03.1871, Гейдельберг)

Герви́нус (нем. Gervinus), Георг Готфрид (20.05.1805, Дармштадт — 18.03.1871, Гейдельберг) — немецкий историк, литературовед, либеральный политик. Учился в университетах Гиссена и Гейдельберга. В 30 лет стал профессором университета Геттингена, где преподавал историю и литературу. В 1837, будучи участником Геттингенской семерки, опротестовавшей отмену ганноверским королем конституции королевства Ганновер , Г. был отстранен от службы и вынужден покинуть страну. Несколько лет прожил в Италии, где написал свой главный труд — пятитомную «Историю национальной поэтической литературы немцев», которая показала историческую панораму немецкой словесности и надолго сформировала в Германии систему представлений о национальной литературе. Позднее преподавал в Гейдельберге, Дармштадте и Риме. В 1847—1850 издавал либерально-патриотическую газету «Дойче Цайтунг». Выступал за объединение страны. С 1848 — депутат Франкфуртского национального собрания, после его роспуска в 1849 отошел от активной политической жизни, сосредоточился на преподавании и изучении творчества Шекспира. В 1850—1860-е издал 8 томов «Истории девятнадцатого века со времени Венского конгресса» (доведена до 1830), где основное внимание было уделено развитию либерально-конституционных и национально-освободительных движений. Был избран членом Прусской и Баварской академий наук.

Соч.: Geschichte der poetischen National-Literaturder Deutschen. Bd. 1—5. Leipzig, 1835—1842; Geschichtedes neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen. Bd. 1—8. Leipzig, 1855—1866; Shakespeare. Leipzig, 1862.

Лит.: Georg Gottfried Gervinus 1805—1871. Gelehrter — Politiker — Publizist. Heidelberg, 2005. В. С. Дударев.