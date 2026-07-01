ГЕРВИНУС Георг Готфрид
ГЕРВИНУС Георг Готфрид - немецкий историк и литературовед.
Профессор Гёттингенского (1836-1837 годов) и Гейдельбергского (1835 года, 1844-1853 годов) университетов. Дважды был уволен (1837 год, 1853 год) за либеральные взгляды. Член Франкфуртского национального собрания (1848 год). Наиболее значительное сочинение - 5-томная «История поэтической национальной литературы немцев» [(«Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen», Bd 1-5, 1835-1842 годы), 5-е издание под заглавием «История немецкой поэзии» («Geschichte der deutschen Dichtung», Bd 1-5, 1871-1874 годы)], где Гервинус, выступив против романтического представления о независимости литературы от явлений общественной жизни, рассматривает поэзию в широком социальном и культурно-историческом контексте. Автор исследований «Шекспир» («Shakespeare», Bd 1-4, 1849-1850 годы, русский перевод 1862-1875 годы), «Гендель и Шекспир» («Händel und Shakespeare», 1868 год).
Работы Гервинуса оказали большое воздействие на формирование культурно-исторической школы и духовно-исторической школы в литературоведении. Главный исторический труд - 8-томная «История XIX века от времени Венского конгресса» («Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen», 1855-1866 годы, русский перевод томов 1-6, 1863-1888 годы), в котором Гервинус подверг критике режим К. Меттерниха в Германском союзе 1815-1866 годах, выражал сочувствие либеральному и национально-освободительным движениям. Гервинус был сторонником объединения Германии под эгидой Пруссии при условии превращения последней в конституционную монархию. В то же время он решительно осудил методы объединения Германии, использовавшиеся в 1860-х годах прусским канцлером О. фон Бисмарком.