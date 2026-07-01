ГЕРВИНУС Георг Готфрид

ГЕРВИНУС Георг Готфрид - немецкий историк и литературовед.

Профессор Гёт­тин­ген­ско­го (1836-1837 годов) и Гей­дель­берг­ско­го (1835 года, 1844-1853 годов) университетов. Два­ж­ды был уво­лен (1837 год, 1853 год) за либе­раль­ные взгля­ды. Член Франк­фурт­ско­го национального со­б­ра­ния (1848 год). Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - 5-том­ная «Ис­то­рия по­эти­че­ской на­цио­наль­ной ли­те­ра­ту­ры нем­цев» [(«Geschichte der poetischen Na­tional-Literatur der Deutschen», Bd 1-5, 1835-1842 годы), 5-е издание под заглавием «Ис­то­рия не­мец­кой по­эзии» («Geschichte der deu­tschen Dichtung», Bd 1-5, 1871-1874 годы)], где Гервинус, вы­сту­пив про­тив ро­ман­тического пред­став­ле­ния о не­за­ви­си­мо­сти ли­те­ра­ту­ры от яв­ле­ний об­щественной жиз­ни, рас­смат­ри­ва­ет по­эзию в ши­ро­ком со­ци­аль­ном и куль­тур­но-исто­рическом кон­тек­сте. Ав­тор ис­сле­до­ва­ний « Шек­спир » («Shakespeare», Bd 1-4, 1849-1850 годы, русский перевод 1862-1875 годы), « Ген­дель и Шек­спир» («Händel und Shakespeare», 1868 год).

Ра­бо­ты Гервинуса ока­за­ли боль­шое воз­дей­ст­вие на фор­ми­ро­ва­ние куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы и ду­хов­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии. Главный ис­то­рический труд - 8-том­ная «Ис­то­рия XIX века от вре­ме­ни Вен­ско­го кон­грес­са» («Geschi­chte des neunzehnten Jahrhun­derts seit den Wiener Verträgen», 1855-1866 годы, русский перевод томов 1-6, 1863-1888 годы), в ко­то­ром Гервинус под­верг кри­ти­ке ре­жим К. Мет­тер­ни­ха в Гер­ман­ском сою­зе 1815-1866 годах, вы­ра­жал со­чув­ст­вие ли­бе­раль­но­му и национально-ос­во­бо­дительным дви­же­ни­ям. Гервинус был сто­рон­ни­ком объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии под эги­дой Прус­сии при ус­ло­вии пре­вра­ще­ния по­след­ней в кон­сти­туционную мо­нар­хию. В то же вре­мя он ре­ши­тель­но осу­дил ме­то­ды объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии, ис­поль­зо­вав­шие­ся в 1860-х годах прусским канц­ле­ром О. фон Бис­мар­ком .