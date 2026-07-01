Гервег (Хервег, нем. Herwegh), Георг Фридрих Рудольф Теодор (31.05.1817, Штутгарт ‒ 07.04.1875, Баден-Баден)

Ге́рвег (Хервег, нем. Herwegh), Георг Фридрих Рудольф Теодор (31.05.1817, Штутгарт — 07.04.1875, Баден-Баден) — немецкий революционно-демократический поэт и публицист. Во время учебы в университете Тюбингена был членом «Объединения патриотов Тюбингена». Под угрозой принудительного призыва на военную службу эмигрировал в 1839 в Швейцарию. В 1841 им были написаны первая часть сборника «Стихи живого человека», стихотворения «Колыбельная песня», «Тревожная ночь», «О, свобода, свобода!», содержавшие призывы к революционному действию. После знакомства с К. Марксом Г. стал одним из ведущих авторов «Новой Рейнской газеты», однако вскоре вновь был выслан из страны. Ему пришлось вернуться в Швейцарию, где он в 1842 познакомился с М. А. Бакуниным, оказавшим на его творчество большое влияние. В 1843 переехал в Париж, где вышла вторая часть сборника «Стихи живого человека», свидетельствовавшая о его республиканских взглядах. После Февральской революции 1848 в Париже стал Президентом Республиканского комитета и Председателем Германского демократического легиона, разбитого вюртембергскими войсками. После поражения восстания в Бадене разорвал отношения с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Недолгой была дружба Г. с А. И. Герценом и И. С. Тургеневым. В 1863 Г. стал уполномоченным Всеобщего германского рабочего союза в Швейцарии и сблизился с Ф. Лассалем, хотя впоследствии разошелся с ним по личным и политическим мотивам, равно как и отошел от деятельности союза. В 1866 стал почетным корреспондентом I Интернационала, а в 1869 вступил в Социал-демократическую рабочую партию Германии. Став постоянным автором ее печатного органа журнала «Фольксштат», Г. резко критиковал прусский милитаризм , Франко-германскую войну и Германскую империю. Некоторые исследователи, однако, считают, что в его патриотических, воинственных стихах содержались мотивы и настроения, получившие особое звучание в период взлета германской национальной идеи при Вильгельме II.

Соч.: Gedichte eines Lebendigen. Zürich, 1841—1843; Neue Gedichte herausgegeben nach seinem Tode. Zürich, 1877.

Лит.: Enzensberger U. Herwegh. Ein Heldenleben. Eichborn, Frankfurt am Main, 1999; Krausnick M. Die eiserne Lerche. Die Lebensgeschichte des Georg Herwegh. Weinheim, 1993. В. С. Дударев.