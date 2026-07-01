ГЕРВЕГ ХЕРВЕГ ГЕОРГ
ГЕРВЕГ Хервег Георг - немецкий поэт, публицист.
Сын трактирщика. Изучал теологию и право в Тюбингенском университете (1835-1837 годы). В 1839 году переехал в Швейцарию, в 1844 году - в Париж, активно участвовал в Революции 1848-1849 годов, руководил восставшими немецкими эмигрантами. С 1848 года Гервер жил в Швейцарии, после амнистии 1866 года - в Германии. Был знаком с К. Марксом, М.А. Бакуниным, А.И. Герценом.
Начал печататься в 1837 года. В сборнике «Стихи живого человека» («Gedichte eines Lebendigen», Bd 1-2, 1841-1843 годы) Гервер прославлял свободу, призывал к объединению Германии, критиковал немецкий идеализм и мещанство. Поэзии Гервера, отличающейся тщательностью формальной отделки стиха, присущи яркая образность, лаконизм, гражданский пафос и социальная острота. Среди других произведений Гервера: «Гимн для Всеобщего немецкого рабочего союза» («Bundeslied für den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein», 1863 год, русский перевод 1958 год), сатирические стихи-памфлеты, пронизанные ненавистью к прусскому милитаризму, интимная лирика, статьи о литературе, фельетоны.