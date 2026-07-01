ГЕРВЕГ ХЕРВЕГ ГЕОРГ

ГЕРВЕГ Хервег Георг - немецкий поэт, публицист.

Сын трак­тир­щи­ка. Изу­чал тео­ло­гию и пра­во в Тю­бин­ген­ском университете (1835-1837 годы). В 1839 году пе­ре­ехал в Швей­ца­рию, в 1844 году - в Па­риж, ак­тив­но уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов, ру­ко­во­дил вос­став­ши­ми немецкими эмиг­ран­та­ми. С 1848 года Гервер жил в Швей­ца­рии, по­сле ам­ни­стии 1866 года - в Гер­ма­нии. Был зна­ком с К. Мар­ксом , М.А. Ба­куни­ным , А.И. Гер­це­ном .

На­чал пе­ча­тать­ся в 1837 года. В сборнике «Сти­хи жи­во­го че­ло­ве­ка» («Gedichte eines Lebendigen», Bd 1-2, 1841-1843 годы) Гервер про­слав­лял сво­бо­ду, при­зы­вал к объ­е­ди­не­нию Гер­ма­нии, кри­ти­ко­вал немецкий идеа­лизм и ме­щан­ст­во. По­эзии Гервера, от­ли­чаю­щей­ся тща­тель­но­стью фор­маль­ной от­дел­ки сти­ха, при­су­щи яр­кая об­раз­ность, ла­ко­низм, гражданский па­фос и со­ци­аль­ная ост­ро­та. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Гервера: «Гимн для Все­об­ще­го не­мец­ко­го ра­бо­че­го сою­за» («Bundes­li­ed für den Allgemeinen deutschen Ar­bei­ter­verein», 1863 год, русский перевод 1958 год), са­ти­рические сти­хи-пам­фле­ты, про­ни­зан­ные не­на­ви­стью к прусскому ми­ли­та­риз­му , ин­тим­ная ли­ри­ка, ста­тьи о ли­те­ра­ту­ре, фель­е­то­ны.