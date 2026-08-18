ГЕРУСИЯ (др.-греч. γερουσία от γέρων «старик», спартанский вариант γεροντία или γερωχία)

В древней Греции совет старейшин.

Герусия существовала уже в Микенскую эпоху. В гомеровских поэмах геронты упоминаются как советники Агамемнона. В Спарте – высший правительственный орган. Герусия вместе с царями фигурирует в Большой ретре. Плутарх характеризует герусию как самое главное из всех нововведений Ликурга (Lyc., 5, 9–10). Первыми геронтами, избранными по новому законодательству, стали личные друзья и сторонники Ликурга (5, 12). Цифра 28 для «старцев» была установлена именно Ликургом и оставалась неизменной на протяжении почти всей истории Спарты. Изменение их численности произошло не ранее конца III в. до н.э., скорее всего, по инициативе царя-реформатора Клеомена III . Известно, что в римской Спарте (IG V 1. 16) геронтов было уже не 28, а 23. Герусия в римский период была существенно ограничена в своих правах и возможностях.

Геронты облекались пожизненными полномочиями и являлись неответственными и неподотчетными лицами. В их состав входил весь цвет спартанской аристократии. Аристотель , комментируя способ избрания геронтов, считал его примитивным и «ребяческим» (Pol., II, 1271а): сила крика, которую определяла комиссия, не являлась легко определяемой величиной. При таком сомнительном механизме не составляло особого труда провести в герусию заранее отобранных людей. Совет был верховным уголовным судом, в чью юрисдикцию входили дела государственной важности. Эта коллегия имела право судить не только рядовых граждан, но даже царей и членов их семей. Герусия выступали в качестве постоянно действующей комиссии при народном собрании и разрабатывала предварительные решения, т. н. пробулевмы, которые затем передавались для окончательного утверждения апелле (Arist. Pol., II, 1272а 10–12). В архаический период в герусии председательствовали цари, позже – эфоры . Советы старейшин, называемые герусиями, кроме Спарты, существовали и в других дорийских государствах, например, в некоторых городах Крита, в Элиде, Орхомене и Коринфе.

Исторические источники :

Плутарх. Параллельные жизнеописания. Ликург.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова