Герусия

Геруси`я — совет старейшин в Спарте и некоторых других полисах с аристократическим устрой-ством. В Спарте Г. была учреждена, по преданию, Ликургом; состояла из 30 членов, включая двух царей. Геронты избирались пожизненно из представителей ограниченного круга знатных семейств не моложе 60 лет (Arist. Pol. 1271a; Plut. Lyc. 5—6; 26). Г. считалась высшим органом управления. На ее заседаниях готовились решения народных собраний, обсуждались все важнейшие вопросы жизни полиса. Г. была также высшим судебным органом. Впоследствии, в эллинистическую и римскую эпоху, принципы комплектования Г. претерпели изменения. Лит.: Андреев Ю. В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. Т. I. М., 1983. С. 194—216; Schulz F. Die homerischen Rate und die spartanische Gerusie. Dusseldorf, 2011