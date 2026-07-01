ГЕРТГЕН ТОТ СИНТ-ЯНС
ГЕРТГЕН ТОТ СИНТ-ЯНС - нидерландский живописец.
Учился у А. ван Ауватера в Харлеме, жил там же в монастыре ордена иоаннитов (отсюда имя; буквально - маленький Герард от святого Иоанна), не вступая, однако, в орден. Главной работой мастера был большой алтарный триптих «Распятие» (около 1484-1494 годов) для церкви этого монастыря; сохранилась лишь правая створка - «Оплакивание Христа» (Художественно-исторический музей, Вена), полное суровой торжественности (на обороте - «Сожжение останков Иоанна Крестителя», с групповым портретом рыцарей-монахов, положившим начало жанру корпоративного портрета, распространённому в XVI-XVII веках). Несмотря на заметное влияние Рогира ван дер Вейдена и Хуго ван дер Гуса, образы мастера пленяют искренностью благочестивых эмоций, пестроватый колорит напоминает порой народные картинки, а обилие бытовых деталей вносит в композицию особую задушевность («Родня Христова в церкви», около 1480 года, Рейксмюсеум, Амстердам; «Поклонение волхвов», около 1490-1495 годов, Национальная галерея, Прага). Алтарная картина «Ночное Рождество» (около 1480-1490 годов, Национальная галерея, Лондон) стала одним из первых «ноктюрнов» (ночных сцен) в европейской живописи; слияние человека с природой передаёт картина «Иоанн Креститель в пустыне» (около 1485-1490 годов, Государственные музеи, Берлин). В исполненном острого драматизма образе «Христа Страждущего» (Музей архиепископа, Утрехт) натурализм причудливо сочетается с традиционным средневековым золотым фоном.