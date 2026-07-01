ГЕРТГЕН ТОТ СИНТ-ЯНС

ГЕРТГЕН ТОТ СИНТ-ЯНС - нидерландский живописец.

Учил­ся у А. ван Ау­ва­те­ра в Хар­ле­ме, жил там же в мо­на­сты­ре ор­де­на ио­ан­ни­тов (от­сю­да имя; буквально - ма­лень­кий Ге­рард от святого Ио­ан­на), не всту­пая, од­на­ко, в ор­ден. Главной ра­бо­той мас­тера был боль­шой ал­тар­ный трип­тих «Рас­пя­тие» (около 1484-1494 годов) для церк­ви это­го мо­на­сты­ря ; со­хра­ни­лась лишь пра­вая створ­ка - «Оп­ла­ки­ва­ние Хри­ста» (Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), пол­ное су­ро­вой тор­же­ст­вен­но­сти (на обо­ро­те - «Со­жже­ние ос­тан­ков Ио­ан­на Кре­сти­те­ля», с груп­по­вым порт­ре­том ры­ца­рей-мо­на­хов, по­ло­жив­шим на­ча­ло жан­ру кор­по­ра­тив­но­го порт­ре­та, рас­про­стра­нён­но­му в XVI-XVII веках). Не­смот­ря на за­мет­ное влия­ние Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на и Ху­го ван дер Гу­са , об­ра­зы мас­те­ра пле­ня­ют ис­крен­но­стью бла­го­чес­ти­вых эмо­ций, пе­ст­ро­ва­тый ко­ло­рит на­по­ми­на­ет по­рой народные кар­тин­ки, а оби­лие бы­то­вых де­та­лей вно­сит в ком­по­зи­цию осо­бую за­ду­шев­ность («Род­ня Хри­сто­ва в церк­ви», около 1480 года, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам; «По­кло­не­ние вол­хвов», около 1490-1495 годов, Национальная га­ле­рея, Пра­га). Ал­тар­ная кар­ти­на «Ноч­ное Ро­ж­де­ст­во» (около 1480-1490 годов, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) ста­ла од­ним из пер­вых « нок­тюр­нов » (ноч­ных сцен) в ев­ропейской жи­во­пи­си; слия­ние че­ло­ве­ка с при­ро­дой пе­ре­да­ёт кар­ти­на «Ио­анн Кре­сти­тель в пус­ты­не» (около 1485-1490 годов, Государственные му­зеи, Бер­лин). В ис­пол­нен­ном ост­ро­го дра­ма­тиз­ма об­ра­зе «Хри­ста Стра­ж­ду­ще­го» (Му­зей ар­хи­епи­ско­па, Ут­рехт) на­ту­ра­лизм при­чуд­ли­во со­че­та­ет­ся с тра­диционным средневековым зо­ло­тым фо­ном.