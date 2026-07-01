ГЕРСТЕНБЕРГ ГЕНРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН
ГЕРСТЕНБЕРГ ГЕНРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - немецкий писатель, литературный критик.
Получил юридическое образование в университете Йены. В 1760 году поступил на датскую военную службу; в Копенгагене познакомился с Ф.Г. Клопштоком. В 1775-1783 годах датский консул в Любеке. Литературный дебют - сборник анакреонтической лирики «Безделки» («Tändeleien», 1750).
Известность Герстенбергу принесла трагедия «Уголино» («Ugolino», 1768), оказавшая значительное влияние на драматургию «Бури и натиска». Среди других произведений - «Поэма скальда» («Gedicht eines Skalden», 1766), в которой отразился интерес Герстенберга к скандинавским древностям и поэзии бардов; «Письма о литературных достопримечательностях» («Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur», Bd 1-4, 1766-1770 годы), в т. ч. «Опыт о произведениях Шекспира и его гении» («Versuch über Shakespeares Werke und Genie»). Автор текста кантаты «Ариадна на Наксосе» («Ariadne auf Naxos», 1767), положенной на музыку И.А. Шейбе, И. Кристианом Бахом, Й.А. Бендой.