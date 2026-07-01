ГЕРСТЕНБЕРГ ГЕНРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН

ГЕРСТЕНБЕРГ ГЕНРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - немецкий писатель, литературный критик.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в университете Йе­ны. В 1760 году по­сту­пил на датскую во­енную служ­бу; в Ко­пен­га­ге­не по­зна­ко­мил­ся с Ф.Г. Клоп­што­ком . В 1775-1783 годах датский кон­сул в Лю­бе­ке. Литературный де­бют - сборник анак­ре­он­тической ли­ри­ки «Без­дел­ки» («Tändeleien», 1750).

Из­вест­ность Герстенбергу при­нес­ла тра­ге­дия «Уго­ли­но» («Ugo­lino», 1768), ока­зав­шая зна­чительное влия­ние на дра­ма­тур­гию «Бу­ри и на­тис­ка». Сре­ди других про­из­ве­де­ний - «По­эма скаль­да» («Gedicht eines Skalden», 1766), в ко­то­рой от­ра­зил­ся ин­те­рес Герстенберга к скандинавским древ­но­стям и по­эзии бар­дов ; «Пись­ма о ли­те­ра­тур­ных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стях» («Briefe über Merkwürdigkeiten der Li­te­ratur», Bd 1-4, 1766-1770 годы), в т. ч. «Опыт о про­из­ве­де­ни­ях Шек­спи­ра и его ге­нии» («Versuch über Shakespeares Werke und Genie»). Ав­тор тек­ста кан­та­ты «Ари­ад­на на На­ксо­се» («Ariadne auf Naxos», 1767), по­ло­жен­ной на му­зы­ку И.А. Шей­бе, И. Кри­стиа­ном Ба­хом, Й.А. Бен­дой.