ГЕРСОНИД РАББИ ЛЕВИ БЕН ГЕРШОМ

ГЕРСОНИД РАББИ ЛЕВИ БЕН ГЕРШОМ - еврейский философ, математик («Кни­га чис­ла», «О си­ну­сах, хор­дах и ду­гах»), ас­тро­ном, биб­лей­ский эк­зе­гет, врач.

Ком­мен­та­тор Ари­сто­те­ля и Ибн Руш­да. В сво­ей глав­ной «Кни­ге войн Гос­по­да» («Milhamot Adonay») сле­до­вал ма­ги­страль­ной ли­нии восточного ари­сто­те­лиз­ма и мис­тического не­оп­ла­то­низ­ма, со­еди­няя их с биб­лей­ской ве­рой. Как Ибн Ге­би­роль и Бар Хиййа, но в от­ли­чие от Май­мо­ни­да , учил, что пер­во­ма­те­рия, суб­страт форм, не имея собственных дей­ст­вий, не яв­ля­ет­ся ве­щью, а по­то­му над­вре­мен­на и в этом смыс­ле пред­ше­ст­ву­ет ми­ру. В ак­те тво­ре­ния во­ля­щая мысль Соз­да­те­ля при­да­ёт хао­ти­че­ской и злой ма­те­рии по­ря­док-бла­го. Ра­зум че­ло­ве­ка по­тен­циа­лен и от­ли­ча­ет­ся от дей­ст­вую­ще­го ра­зу­ма ан­ге­лов. Уни­вер­са­лии про­све­чи­ва­ют в ин­ди­ви­дах, без это­го всё на­ше зна­ние о ро­дах ока­за­лось бы лож­ным, что не­мыс­ли­мо. Влия­ние но­ми­на­лиз­ма мож­но ви­деть в те­зи­се Герсонида о том, что ло­ги­ка не есть по­зна­ние, по­сколь­ку не рас­кры­ва­ет ис­ти­ну ве­щей, «а лишь обо­зна­ча­ет их».