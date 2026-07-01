ГЕРСОНИД РАББИ ЛЕВИ БЕН ГЕРШОМ
ГЕРСОНИД РАББИ ЛЕВИ БЕН ГЕРШОМ - еврейский философ, математик («Книга числа», «О синусах, хордах и дугах»), астроном, библейский экзегет, врач.
Комментатор Аристотеля и Ибн Рушда. В своей главной «Книге войн Господа» («Milhamot Adonay») следовал магистральной линии восточного аристотелизма и мистического неоплатонизма, соединяя их с библейской верой. Как Ибн Гебироль и Бар Хиййа, но в отличие от Маймонида, учил, что первоматерия, субстрат форм, не имея собственных действий, не является вещью, а потому надвременна и в этом смысле предшествует миру. В акте творения волящая мысль Создателя придаёт хаотической и злой материи порядок-благо. Разум человека потенциален и отличается от действующего разума ангелов. Универсалии просвечивают в индивидах, без этого всё наше знание о родах оказалось бы ложным, что немыслимо. Влияние номинализма можно видеть в тезисе Герсонида о том, что логика не есть познание, поскольку не раскрывает истину вещей, «а лишь обозначает их».