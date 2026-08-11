ГЕРШВИН ДЖОРДЖ

Американский композитор, пианист, дирижёр.

Ро­дил­ся в еврейской се­мье, эмиг­ри­ро­вав­шей из Рос­сии в 1890-х годах. Сис­те­ма­ти­че­ско­го об­ще­го и музыкального об­ра­зо­вания не по­лу­чил. В 1914–1916 годах ра­бо­тал в нот­ном издательстве «Ре­мик» в Нью-Йор­ке: про­иг­ры­вал на фортепиано пес­ни для по­ку­па­те­лей. Вско­ре стал опыт­ным ак­ком­па­ниа­то­ром и им­про­ви­за­то­ром, сам на­чал со­чи­нять пес­ни. Сти­хи для большей части пе­сен пи­сал его стар­ший брат Ай­ра Гер­ш­вин (1896-1983). С 1917 года, ра­бо­тая ак­ком­па­ниа­то­ром в брод­вей­ских те­ат­рах, Гершвин пи­сал отдельные пес­ни к спек­так­лям, в 1919 году пол­но­стью оз­ву­чил спек­такль «Ла, ла, Лю­силь». По­сле соз­да­ния пер­во­го хи­та - пес­ни «Swanee» (1920) на­чал по­лу­чать за­ка­зы для брод­вей­ской сце­ны. Гершвин стал пер­вым ком­по­зи­то­ром, воз­вы­сив­шим джаз до кон­церт­ной эс­т­ра­ды и со­еди­нив­шим по­пу­ляр­ные и клас­сические жан­ры. В 1924 году по за­ка­зу ру­ко­во­ди­те­ля тан­це­валь­но­го ор­ке­ст­ра По­ла Уайт­ме­на на­пи­сал «Рап­со­дию в го­лу­бых то­нах» (в Рос­сии из­вест­на так­же под названием «Рап­со­дия в блю­зо­вых то­нах») для фортепиано и джаз-бен­да. Бле­стя­щая ор­ке­ст­ро­вая вер­сия «Рап­со­дии...» (её ав­тор - Ф. Гро­фе) про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ла, что джа­зо­вая му­зы­ка спо­соб­на су­ще­ст­во­вать в ус­ло­ви­ях сим­фо­нического кон­цер­та. Во 2-й половине 1920-х годов Гершвин брал уро­ки ком­по­зи­ции у Р. Гольд­мар­ка, У. Риг­ге­ра и Г. Кау­элла. В 1925 году по за­ка­зу Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра и его ди­ри­жё­ра В. Дам­ро­ша на­пи­сал Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром (ори­ги­нал для 2 фп.ортепиано, орке­ст­ров­ка Гро­фе). В 1928 году со­стоя­лась пре­мье­ра (в ис­пол­не­нии то­го же ор­ке­ст­ра) сим­фо­нической сюи­ты «Аме­ри­ка­нец в Па­ри­же» (ори­ги­нал для 2 фортепиано, ор­ке­ст­ров­ка Ф. Кэм­пбел­ла-Уот­со­на), соз­дан­ной Гершвиным под впе­чат­ле­ни­ем по­езд­ки в Ев­ро­пу, где он по­зна­ко­мил­ся с С.С. Про­кофь­евым , Д. Мийо, Ф. Пу­лен­ком, М. Ра­велем, А. Бер­гом и другими му­зы­кан­та­ми. В 1929 году де­бю­ти­ро­вал в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (при этом од­но­вре­мен­но ис­пол­нял соль­ную фортепианную пар­тию). В ок­тяб­ре того же го­да под­пи­сал кон­тракт на соз­да­ние «ев­рей­ской опе­ры» для «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры», од­на­ко этот про­ект не был реа­ли­зо­ван.

В 1930-х годах Гершвин стал ши­ро­ко из­вест­ным в США ком­по­зи­то­ром, при­знан­ным пре­ж­де все­го как ав­тор сце­нических и пе­сен­ных жан­ров. При этом он про­дол­жал со­вер­шен­ст­во­вать своё профессиональное мас­тер­ст­во: в 1932-1936 годах брал уро­ки тео­рии му­зыки и ком­по­зи­ции у И. Шил­лин­ге­ра (эми­гриро­вал в США из Рос­сии). Выс­шее творческое дос­ти­же­ние Гершвина - опе­ра «Пор­ги и Бесс» («аме­ри­кан­ская на­род­ная опе­ра»), соз­дан­ная по но­вел­ле Д. Хей­уор­да «Пор­ги» о жиз­ни чер­но­ко­жих оби­та­те­лей «рыб­но­го ря­да» в Чар­л­сто­не (штат Южная Ка­ро­ли­на). Впер­вые по­ка­зан­ная на Брод­вее в 1935 году, опе­ра вско­ре во­шла в ре­пер­ту­ар многих те­ат­ров ми­ра. «Пор­ги и Бесс» счи­та­ет­ся ис­то­ри­че­ски пер­вой американской опе­рой, в ней ор­га­нич­но пе­ре­пле­лись дра­ма и ко­ме­дия, серь­ёз­ность и гро­теск, реа­ли­стич­ность си­туа­ций и пси­хо­ло­гическая за­ост­рён­ность ха­рак­те­ров. Ос­но­ву музыкального язы­ка об­ра­зу­ет при­чуд­ли­вая смесь нег­ри­тян­ских спи­ри­чу­элов, ли­рических блю­зов и клас­сического ор­ке­ст­ро­во­го зву­ча­ния. Зна­чительное ме­сто (на­ря­ду с тра­диционными соль­ны­ми но­ме­ра­ми) от­во­дит­ся хо­ро­вым сце­нам, от­ли­чаю­щим­ся про­тя­жён­но­стью, раз­ви­то­стью диа­ло­гов, рит­мической изо­щрён­но­стью. Од­но­вре­мен­но Гершвин про­дол­жал ра­бо­тать над мю­зик­ла­ми , са­мые удач­ные из ко­то­рых - «Пусть гре­мит ор­кестр», «Бе­зум­ная», «О те­бе я пою».

Музыкальный стиль Гершвина - спе­ци­фический «аме­ри­кан­ский диа­лект» позд­не­ро­ман­тической ев­ропейской тра­ди­ции. В луч­ших со­чи­не­ни­ях ему уда­лось, не впа­дая в ба­наль­ность, со­еди­нить эле­мен­ты джа­за и по­пу­ляр­ной американской му­зы­ки с фольк­ло­ром аф­ро­аме­ри­кан­цев. Ком­по­зи­тор по­сто­ян­но экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал в об­лас­ти гар­мо­нии и рит­ма, главным образом с це­лью при­да­ния им боль­шей ха­рак­тер­но­сти, рель­еф­но­сти, «пря­но­го» ко­ло­ри­та. Гершвин об­ла­дал ис­клю­чи­тель­ным ме­ло­дическим да­ро­ва­ни­ем; лег­ко за­по­ми­наю­щие­ся те­мы его пе­сен («Fascinating rhythm», «Oh lady be good», «Summertime» и мн. др.) при­об­ре­ли все­мир­ную из­вест­ность. Его опыт вдох­но­вил многих ком­по­зи­то­ров XX века (в т. ч. И.Ф. Стра­вин­ско­го, Д. Мийо, Л. Берн­стай­на) на экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти сме­ше­ния джа­зо­вой и клас­сической сти­ли­сти­ки.