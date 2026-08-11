ГЕРШВИН ДЖОРДЖ
Американский композитор, пианист, дирижёр.
Родился в еврейской семье, эмигрировавшей из России в 1890-х годах. Систематического общего и музыкального образования не получил. В 1914–1916 годах работал в нотном издательстве «Ремик» в Нью-Йорке: проигрывал на фортепиано песни для покупателей. Вскоре стал опытным аккомпаниатором и импровизатором, сам начал сочинять песни. Стихи для большей части песен писал его старший брат Айра Гершвин (1896-1983). С 1917 года, работая аккомпаниатором в бродвейских театрах, Гершвин писал отдельные песни к спектаклям, в 1919 году полностью озвучил спектакль «Ла, ла, Люсиль». После создания первого хита - песни «Swanee» (1920) начал получать заказы для бродвейской сцены. Гершвин стал первым композитором, возвысившим джаз до концертной эстрады и соединившим популярные и классические жанры. В 1924 году по заказу руководителя танцевального оркестра Пола Уайтмена написал «Рапсодию в голубых тонах» (в России известна также под названием «Рапсодия в блюзовых тонах») для фортепиано и джаз-бенда. Блестящая оркестровая версия «Рапсодии...» (её автор - Ф. Грофе) продемонстрировала, что джазовая музыка способна существовать в условиях симфонического концерта. Во 2-й половине 1920-х годов Гершвин брал уроки композиции у Р. Гольдмарка, У. Риггера и Г. Кауэлла. В 1925 году по заказу Нью-Йоркского филармонического оркестра и его дирижёра В. Дамроша написал Концерт для фортепиано с оркестром (оригинал для 2 фп.ортепиано, оркестровка Грофе). В 1928 году состоялась премьера (в исполнении того же оркестра) симфонической сюиты «Американец в Париже» (оригинал для 2 фортепиано, оркестровка Ф. Кэмпбелла-Уотсона), созданной Гершвиным под впечатлением поездки в Европу, где он познакомился с С.С. Прокофьевым, Д. Мийо, Ф. Пуленком, М. Равелем, А. Бергом и другими музыкантами. В 1929 году дебютировал в качестве дирижёра Нью-Йоркского филармонического оркестра (при этом одновременно исполнял сольную фортепианную партию). В октябре того же года подписал контракт на создание «еврейской оперы» для «Метрополитен-оперы», однако этот проект не был реализован.
В 1930-х годах Гершвин стал широко известным в США композитором, признанным прежде всего как автор сценических и песенных жанров. При этом он продолжал совершенствовать своё профессиональное мастерство: в 1932-1936 годах брал уроки теории музыки и композиции у И. Шиллингера (эмигрировал в США из России). Высшее творческое достижение Гершвина - опера «Порги и Бесс» («американская народная опера»), созданная по новелле Д. Хейуорда «Порги» о жизни чернокожих обитателей «рыбного ряда» в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Впервые показанная на Бродвее в 1935 году, опера вскоре вошла в репертуар многих театров мира. «Порги и Бесс» считается исторически первой американской оперой, в ней органично переплелись драма и комедия, серьёзность и гротеск, реалистичность ситуаций и психологическая заострённость характеров. Основу музыкального языка образует причудливая смесь негритянских спиричуэлов, лирических блюзов и классического оркестрового звучания. Значительное место (наряду с традиционными сольными номерами) отводится хоровым сценам, отличающимся протяжённостью, развитостью диалогов, ритмической изощрённостью. Одновременно Гершвин продолжал работать над мюзиклами, самые удачные из которых - «Пусть гремит оркестр», «Безумная», «О тебе я пою».
Музыкальный стиль Гершвина - специфический «американский диалект» позднеромантической европейской традиции. В лучших сочинениях ему удалось, не впадая в банальность, соединить элементы джаза и популярной американской музыки с фольклором афроамериканцев. Композитор постоянно экспериментировал в области гармонии и ритма, главным образом с целью придания им большей характерности, рельефности, «пряного» колорита. Гершвин обладал исключительным мелодическим дарованием; легко запоминающиеся темы его песен («Fascinating rhythm», «Oh lady be good», «Summertime» и мн. др.) приобрели всемирную известность. Его опыт вдохновил многих композиторов XX века (в т. ч. И.Ф. Стравинского, Д. Мийо, Л. Бернстайна) на эксперименты в области смешения джазовой и классической стилистики.