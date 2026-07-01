ГЕРШЕНЗОН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ

ГЕРШЕНЗОН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ - российский историк литературы и общественной мысли, публицист.

По­сле окон­ча­ния гим­на­зии (1887) уе­хал в Бер­лин, по­сту­пил в Шар­лот­тенбург­ский по­ли­тех­ни­кум, слу­шал лек­ции по ис­то­рии и фи­ло­со­фии в Бер­лин­ском университете, в 1889 году вер­нул­ся в Ки­ши­нёв. В 1889-1894 годах учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Московского университета . Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1894 году. Со­труд­ни­чал в пе­рио­ди­ке (в 1896 годду кор­рес­пон­дент газеты «Рус­ские ве­до­мо­сти» в Ри­ме; ра­бо­тал в жур­на­лах «На­уч­ное сло­во», «Кри­ти­че­ское обо­зре­ние», «Вест­ник Ев­ро­пы», газете «Рус­ская мол­ва» и др.), за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми (в т. ч. про­зы Ф. Пет­рар­ки).

В цен­тре ис­сле­до­вательских ин­те­ре­сов Гершензона, ис­пы­тав­ше­го влия­ние идей Т. Кар­лей­ля, А. Берг­со­на, Л.Н. Тол­сто­го, - ис­то­рия ду­хов­ной жиз­ни Рос­сии XIX века. Из­вест­ность Гершензону при­нес­ли его ис­то­ри­ко-литературные ис­сле­до­ва­ния о Н.П. Ога­рё­ве, кни­ги «П.Я. Чаа­да­ев. Жизнь и мыш­ле­ние», «Ис­то­рия мо­ло­дой Рос­сии» (обе 1908) и др., по­стро­ен­ные на тща­тель­но изу­чен­ном ма­те­риа­ле и со­че­тав­шие фи­лософско-пси­хо­ло­гическую глу­би­ну с мас­тер­ст­вом бел­лет­ри­стического из­ло­же­ния. Гершензон за­ду­мал и осу­ще­ст­вил изда­ние сборника ста­тей о русской ин­тел­ли­ген­ции «Ве­хи». «Опы­том ис­то­ри­че­ской ил­лю­ст­ра­ции» к ко­ме­дии «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва ста­ла книга «Гри­бое­дов­ская Мо­ск­ва» (отдельное издание - 1914), вос­соз­даю­щая быт, нра­вы и ду­хов­ную ат­мо­сфе­ру дво­рян­ской Мо­ск­вы начала XIX века на ма­те­риа­ле не­из­дан­ной пе­ре­пис­ки чле­нов се­мьи Рим­ских-Кор­са­ко­вых - со­вре­мен­ни­ков Гри­бое­до­ва, при­над­ле­жав­ших к то­му кру­гу московского об­ще­ст­ва, к ко­то­ро­му от­но­сил­ся пи­са­тель. Сре­ди других ис­то­ри­ко-куль­тур­ных ис­сле­до­ва­ний: «Жизнь В.С. Пе­че­ри­на», «Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки: О рус­ском об­ще­ст­ве» (оба 1910), «Об­ра­зы про­шло­го» (1912), «Де­каб­рист Крив­цов и его бра­тья» (1914). В пре­дисло­вии к кни­ге Г. Лан­со­на «Ме­тод в ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры» (1911) Гершензон вы­ступил про­тив куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы, на­стаи­вая на не­об­хо­ди­мо­сти раз­ли­че­ния ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры как «цар­ст­ва ху­до­же­ст­вен­ной фор­мы» и ис­то­рии об­щественной мыс­ли, пред­вос­хи­тив в этом смыс­ле идеи русской фор­маль­ной шко­лы.

Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года при­нял; ра­бо­тал в Нар­ком­про­се, Цен­трар­хи­ве, пре­по­да­вал в Выс­шем литературно-ху­дожественном институте. Ре­ли­ги­оз­но-фи­лософского ис­ка­ния Гершензона на­шли от­ра­же­ние в его ра­бо­тах о А.С. Пуш­ки­не , а так­же в книге «Трой­ст­вен­ный об­раз со­вер­шен­ст­ва» (1918), «Пе­ре­пис­ка из двух уг­лов» (1921, совместно с Вяч.И. Ива­но­вым); «Гольф­стрем», «Ключ ве­ры», «Судь­бы ев­рей­ско­го на­ро­да» (все 1922). Литературно-ис­то­рические ма­те­риа­лы, со­б­ран­ные Гершензоном, со­ста­ви­ли се­рию сборников: «Рус­ские Про­пи­леи» (тома 1-4, 6, 1915-1919 годы), «Но­вые Про­пи­леи» (том 1, 1923).