ГЕРШЕНЗОН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ
ГЕРШЕНЗОН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ - российский историк литературы и общественной мысли, публицист.
После окончания гимназии (1887) уехал в Берлин, поступил в Шарлоттенбургский политехникум, слушал лекции по истории и философии в Берлинском университете, в 1889 году вернулся в Кишинёв. В 1889-1894 годах учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Дебютировал в печати в 1894 году. Сотрудничал в периодике (в 1896 годду корреспондент газеты «Русские ведомости» в Риме; работал в журналах «Научное слово», «Критическое обозрение», «Вестник Европы», газете «Русская молва» и др.), занимался переводами (в т. ч. прозы Ф. Петрарки).
В центре исследовательских интересов Гершензона, испытавшего влияние идей Т. Карлейля, А. Бергсона, Л.Н. Толстого, - история духовной жизни России XIX века. Известность Гершензону принесли его историко-литературные исследования о Н.П. Огарёве, книги «П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление», «История молодой России» (обе 1908) и др., построенные на тщательно изученном материале и сочетавшие философско-психологическую глубину с мастерством беллетристического изложения. Гершензон задумал и осуществил издание сборника статей о русской интеллигенции «Вехи». «Опытом исторической иллюстрации» к комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова стала книга «Грибоедовская Москва» (отдельное издание - 1914), воссоздающая быт, нравы и духовную атмосферу дворянской Москвы начала XIX века на материале неизданной переписки членов семьи Римских-Корсаковых - современников Грибоедова, принадлежавших к тому кругу московского общества, к которому относился писатель. Среди других историко-культурных исследований: «Жизнь В.С. Печерина», «Исторические записки: О русском обществе» (оба 1910), «Образы прошлого» (1912), «Декабрист Кривцов и его братья» (1914). В предисловии к книге Г. Лансона «Метод в истории литературы» (1911) Гершензон выступил против культурно-исторической школы, настаивая на необходимости различения истории литературы как «царства художественной формы» и истории общественной мысли, предвосхитив в этом смысле идеи русской формальной школы.
Октябрьскую революцию 1917 года принял; работал в Наркомпросе, Центрархиве, преподавал в Высшем литературно-художественном институте. Религиозно-философского искания Гершензона нашли отражение в его работах о А.С. Пушкине, а также в книге «Тройственный образ совершенства» (1918), «Переписка из двух углов» (1921, совместно с Вяч.И. Ивановым); «Гольфстрем», «Ключ веры», «Судьбы еврейского народа» (все 1922). Литературно-исторические материалы, собранные Гершензоном, составили серию сборников: «Русские Пропилеи» (тома 1-4, 6, 1915-1919 годы), «Новые Пропилеи» (том 1, 1923).