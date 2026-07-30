ГЕРШЕЛЬМАН ФЁДОР КОНСТАНТИНОВИЧ

Сын генерал-адъютанта К.И. Гершельмана, из дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. 6.3.1856 назначен пажом к Высочайшему двору. 25.9.1863 поступил в Пажеский корпус. 21.7.1868 переведен в младший специальный класс и зачислен на действительную службу. 21.7.1870 окончил корпус, произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк и прикомандированием к Гвардейской конно-артиллерийской бригаде. 6.8.1871 переведен в Гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду. 8.4.1873 произведен в подпоручики. 25.9.1874 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1875 произведен в поручики. Участник 26.2.1877 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 1.3.1877 окончил академию по 1-му разряду и отчислен в свою часть. 30.5.1877 причислен к Генеральному штабу и назначен в штаб 14-го армейского корпуса для занятий. 14.9.1877 назначен состоять для особых поручений при штабе 14-го армейского корпуса с переводом в Генеральный штаб и переименованием в капитаны. 4.3.1878 назначен помощником старшего адъютанта и заведующего строевым отделением полевого штаба Действующей армии. 23.3.1879 назначен помощником старшего адъютанта штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 30.8.1880 произведен в подполковники с назначением состоять при Главном штабе в числе положенных по штату штаб-офицеров Генерального штаба. 19.12.1881 назначен начальником Оренбургского казачьего юнкерского училища. 30.8.1883 произведен в полковники за отличие по службе. 2.12.1885 назначен начальником Тверского кавалерийского юнкерского училища. 8.7.1891 назначен командиром 38-го драгунского Владимирского полка. 5.5.1893 назначен начальником войскового штаба Кубанского казачьего войска. 14.4.1895 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 19.07.1898 назначен кутаисским военным губернатором. 22.4.1901 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником штаба Варшавского военного округа. 2.9.1905 назначен помощником командующего войсками Варшавского военного округа 13.4.1908 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 15.5.1912 назначен членом Военного совета. 6.5.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Остался в Советской России. Проживал в Петрограде.

Жена: дочь генерал-фельдмаршала Елена Дмитриевна (урожденная Милютина) (1857–17.11.1882). Дети: Дмитрий (15.2.1881–1918), Наталия (р. 17.11.1882).