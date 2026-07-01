ГЁРРЕС ЙОЗЕФ
ГЁРРЕС ЙОЗЕФ - немецкий философ и публицист.
В юности пропагандист революционных идей (издатель журналов «Das rote Blatt», 1798; «Der Rübezahl», 1798-1799 годы). Натурфилософия Гёрреса, развиваемая в универсальных по замыслу сочинениях начала XIX века («Афоризмы об искусстве…» - «Aphorismen ü ber die Kunst…», 1802; «Афоризмы об органономии…» - «Aphorismen über die Organonomie…», 1803, и др., русский перевод: Эстетика немецких романтиков, 1987), сочетала новейшие достижения естественных наук с традиционными представлениями оккультно-алхимического знания (дуализм мужского и женского начал и т. п.). Натурфилософский подход определяет и взгляд Гёрреса на историю как могучий природный и стихийный процесс, в котором рождаются и умирают неповторимо-индивидуальные явления, народы, личности («Рост истории» - «Wachstum der Geschichte», 1807). В 1806-1808 годах читал лекции в Гейдельбергском университете, оказал огромное влияние на представителей гейдельбергского романтизма - К. Брентано, братьев Я. и В. Гримм, особенно Й. фон Эйхендорфа; среди сочинений Гёрреса этого периода - «Немецкие народные книги» («Die teutschen Volksbücher», 1807), «Мифология азиатского мира» («Mythengeschichte der asiatischen Welt», 1810).
В издававшейся Гёрресом в 1814-1816 годах газета «Rheinischer Merkur» выступил как защитник идеалов народной и личной свободы, бескомпромиссный критик полицейского произвола (газета постепенно подвергалась запрету в различных немецких государствах); после издания сочинения «Германия и революция» («Teutschland und die Revolution», 1819) Гёррес был вынужден бежать из прусских рейнских областей. В 1820-х годах постепенно обратился к католицизму; защитник свободы совести и противник прусской политики, Гёррес в то же время парадоксальным образом вписался в контекст реставрационной идеологии в её католическом, баварском, варианте. С 1827 года профессор в Мюнхене. Наиболее значительные сочинения позднего Гёрреса - «Христианская мистика» («Die christliche Mystik», Bd 1-4, 1836-1842 годы), свод разнообразных религиозно-психологических феноменов, характерных прежде всего для средневековой культуры и классифицируемых в соответствии с представлениями романтической натурфилософии.
Гёррес оказал определённое воздействие на русскую философскую мысль - любомудров, В.Ф. Одоевского, славянофилов. Общество Гёрреса (Кёльн) издаёт «Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft» (с 1888 года).