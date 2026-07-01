ГЁРРЕС ЙОЗЕФ

ГЁРРЕС ЙОЗЕФ - немецкий философ и публицист.

В юно­сти про­па­ган­дист ре­во­люционных идей (из­да­тель жур­на­лов «Das rote Blatt», 1798; «Der Rübezahl», 1798-1799 годы). На­тур­фи­ло­со­фия Гёрреса, раз­ви­вае­мая в уни­вер­саль­ных по за­мыс­лу со­чи­не­ни­ях начала XIX века («Афо­риз­мы об ис­кус­стве…» - «Aphorismen ü ber die Kunst…», 1802; «Афо­риз­мы об ор­га­но­но­мии…» - «Aphorismen über die Or­ga­no­nomie…», 1803, и др., русский перевод: Эс­те­ти­ка не­мец­ких ро­ман­ти­ков , 1987), со­че­та­ла но­вей­шие дос­ти­же­ния ес­тественных на­ук с тра­диционными пред­став­ле­ния­ми ок­культ­но-ал­хи­мического зна­ния (дуа­лизм муж­ско­го и жен­ско­го на­чал и т. п.). На­тур­фи­лософский под­ход оп­ре­де­ля­ет и взгляд Гёрреса на ис­то­рию как мо­гу­чий при­род­ный и сти­хий­ный про­цесс, в ко­то­ром ро­ж­да­ют­ся и уми­ра­ют не­по­вто­ри­мо-ин­ди­ви­ду­аль­ные яв­ле­ния, на­ро­ды, лич­но­сти («Рост ис­то­рии» - «Wach­stum der Geschichte», 1807). В 1806-1808 годах чи­тал лек­ции в Гей­дель­берг­ском университете, ока­зал ог­ром­ное влия­ние на пред­ста­ви­те­лей гей­дель­берг­ско­го ро­ман­тиз­ма - К. Брен­та­но, брать­ев Я. и В. Гримм, осо­бен­но Й. фон Эй­хен­дор­фа; сре­ди со­чи­не­ний Гёрреса это­го пе­рио­да - «Не­мец­кие на­род­ные кни­ги» («Die teutschen Volk­s­bücher», 1807), «Ми­фо­ло­гия ази­ат­ско­го ми­ра» («Mythengeschichte der asiatischen Welt», 1810).

В из­да­вав­шей­ся Гёрресом в 1814-1816 годах газета «Rhe­inischer Merkur» вы­сту­пил как за­щит­ник идеа­лов народной и лич­ной сво­бо­ды , бес­ком­про­мисс­ный кри­тик по­ли­цей­ско­го про­из­во­ла (га­зе­та по­сте­пен­но под­вер­га­лась за­пре­ту в различных немецких го­су­дар­ст­вах); по­сле из­да­ния сочинения «Гер­ма­ния и ре­во­лю­ция» («Teutschland und die Revolution», 1819) Гёррес был вы­ну­ж­ден бе­жать из прус­ских рейн­ских об­лас­тей. В 1820-х годах по­сте­пен­но об­ра­тил­ся к ка­то­ли­циз­му; за­щит­ник сво­бо­ды со­вес­ти и про­тив­ник прус­ской по­ли­ти­ки, Гёррес в то же вре­мя па­ра­док­саль­ным об­ра­зом впи­сал­ся в кон­текст рес­тав­ра­ци­он­ной идео­ло­гии в её ка­то­лическом, ба­вар­ском, ва­ри­ан­те. С 1827 года профессор в Мюн­хе­не. Наи­бо­лее зна­чительные со­чи­не­ния позд­не­го Гёрреса - «Хри­сти­ан­ская мис­ти­ка» («Die christliche Mystik», Bd 1-4, 1836-1842 годы), свод раз­но­об­раз­ных ре­лигиозно-пси­хо­ло­гических фе­но­ме­нов, ха­рак­тер­ных пре­ж­де все­го для средневековой куль­ту­ры и клас­си­фи­ци­руе­мых в со­от­вет­ст­вии с пред­став­ле­ния­ми ро­ман­тической на­тур­фи­ло­со­фии.

Гёррес ока­зал оп­ре­де­лён­ное воз­дей­ст­вие на русскую фи­лософскую мысль - лю­бо­муд­ров, В.Ф. Одо­ев­ско­го , сла­вя­но­фи­лов. Общество Гёрреса (Кёльн) из­да­ёт «Philosophisches Jahr­buch der Görres-Gesellschaft» (с 1888 года).