ГЕРРЕРО ФРАНСИСКО
ГЕРРЕРО ФРАНСИСКО - испанский композитор.
Ученик и последователь К. Моралеса. Наряду с Т.Л. де Викторией яркий представитель испанской композиторской школы эпохи Возрождения. В 1542-1546 годах певчий, с 1551 года помощник регента, в 1574-1599 годах (с перерывами) регент (maestro di capilla) кафедрального собора в Севилье. Паломничество в Святую землю (1588-1589 годы), сопровождавшееся нападением пиратов и тюремным заключением, описал в книге «Путешествие в Иерусалим» (1590), которая имела большой успех у современников. Искусно играл на арфе, органе, виуэле и других инструментах.
Центральное место в творчестве занимают сочинения для церкви: «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну» (имеют авторский подзаголовок «на испанский манер»), 18 месс (в т. ч. реквием; опубликованы в 1566 и 1582 годах), около 150 мотетов (1555-1597 годы), магнификаты во всех церковных ладах (1563), 8-голосный Te Deum (1589). Всемирную известность приобрёл 5-голосный мотет «Радуйся, пресвятая Дева» («Ave Virgo sanctissima», 1566). Блестящий образец стиля Герреро - сборник многоголосных испанских песен «Духовные кансьон и вильянсико» («Canciones y villanescas espirituales», 1589), демонстрирующий совершенство владения им техникой имитационной полифонии и гомофонным складом; характерны изобретательность ритмики (синкопы, триоли, квазифольклорные танцевальные фигуры) и «театральные» эффекты (генеральные паузы, контрасты ансамблевого и сольного звучания, звукоизобразительность).