ГЕРРЕРО ФРАНСИСКО

ГЕРРЕРО ФРАНСИСКО - испанский композитор.

Уче­ник и по­сле­до­ва­тель К. Мо­ра­ле­са. На­ря­ду с Т.Л. де Вик­то­ри­ей яр­кий пред­ста­ви­тель испанской ком­по­зи­тор­ской шко­лы эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния . В 1542-1546 годах пев­чий, с 1551 года по­мощ­ник ре­ген­та, в 1574-1599 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) ре­гент (maestro di capilla) ка­фед­раль­но­го со­бора в Се­ви­лье. Па­лом­ни­че­ст­во в Свя­тую зем­лю (1588-1589 годы), со­про­во­ж­дав­шее­ся на­па­де­ни­ем пи­ра­тов и тю­рем­ным за­клю­че­ни­ем, опи­сал в книге «Пу­те­ше­ст­вие в Ие­ру­са­лим» (1590), ко­то­рая име­ла боль­шой ус­пех у со­вре­мен­ни­ков. Ис­кус­но иг­рал на ар­фе, ор­га­не , виу­эле и других ин­ст­ру­мен­тах.

Центральное ме­сто в твор­че­ст­ве за­ни­ма­ют со­чи­не­ния для церк­ви: «Стра­сти по Мат­фею» и «Стра­сти по Ио­ан­ну» (име­ют ав­тор­ский под­за­го­ло­вок «на ис­пан­ский ма­нер»), 18 месс (в т. ч. ре­к­ви­ем; опубликованы в 1566 и 1582 годах), около 150 мо­те­тов (1555-1597 годы), маг­ни­фи­ка­ты во всех цер­ков­ных ла­дах (1563), 8-го­лос­ный Te Deum (1589). Все­мир­ную из­вест­ность при­об­рёл 5-го­лос­ный мо­тет «Ра­дуй­ся, пре­свя­тая Де­ва» («Ave Virgo sanctissima», 1566). Бле­стя­щий об­ра­зец сти­ля Герреро - сбор­ник мно­го­го­лос­ных испанских пе­сен «Ду­хов­ные кан­сь­он и виль­ян­си­ко» («Canciones y villanescas espirituales», 1589), де­мон­ст­ри­рую­щий со­вер­шен­ст­во вла­де­ния им тех­ни­кой ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии и го­мо­фон­ным скла­дом; ха­рак­тер­ны изо­бре­та­тель­ность рит­ми­ки (син­ко­пы, трио­ли, ква­зи­фольк­лор­ные тан­це­валь­ные фи­гу­ры) и «те­ат­раль­ные» эф­фек­ты (ге­не­раль­ные пау­зы, кон­тра­сты ан­самб­ле­во­го и соль­но­го зву­ча­ния, зву­ко­изо­бра­зи­тель­ность).