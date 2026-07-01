Герра-и-Санчес
Ге`рра-и-Са`нчес (исп. Guerra y Sanchez), Рами`ро (31.01.1880, Гавана — 30.10.1970, Гавана) — видный кубинский историк, педагог, ученый, представитель либерально-позитивистского направления в историографии. Выходец из крестьянской семьи. Всю жизнь посвятил преподавательской деятельности, сначала в школах (1902—1927), а затем, получив степень доктора педагогических наук, в качестве профессора кафедры истории Гаванского университета. Внес неоценимый вклад в развитие национальной исторической науки. Одним из первых обратился к анализу социально-экономических аспектов исторического развития Кубы, исследовал этнический состав кубинского населения, показал роль народных масс в освободительной борьбе XIX в. Автор академических трудов по ключевым моментам национальной истории: учебника по истории Кубы от завоевания до 1868, книг о Десятилетней войне (1868—1878), о роли и значении сахарного производства в истории Кубы, об агрессивной политике США в отношении Кубы и др. Один из авторов 10-томной Истории кубинской нации. Член кубинской Академии истории (1949), редактор и директор ряда периодических изданий: «Heraldo de Cuba» (1930—1932), «Diario de Marina» (1943—1946). Представлял Кубу на различных международных конференциях. Соч.: Saco y la educacion nacional. La Habana, 1915; Nociones de historia de Cuba. La Habana, 1917; Historia de Cuba (1492—1602). En 2 tomos. La Habana, 1921—1925; Azucar y poblacion en las Antillas. La Habana, 1927; En el camino de la Independencia. La Habana, 1930; La industria azucarera en Cuba. La Habana, 1940; Filosofia de la produccion cubana, agricultura e industria. La Habana, 1944; La expansion territorial de los Estados Unidos a expensas de Espana y de los paises hispanoamericanos. La Habana, 1975; Manual de Historia de Cuba: desde el descubrimiento hasta 1868. La Habana, 1971; Guerra de los 10 anos. T. 1—2. La Habana, 1972.