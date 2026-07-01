ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА - почётное звание, одна из трёх высших степеней отличия в СССР для присвоения отдельным лицам (на­ря­ду со зва­ния­ми Ге­рой Со­вет­ско­го Сою­за и Мать-ге­рои­ня ).

Уч­ре­ж­де­но Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 27.12.1938 года. Ему пред­ше­ство­ва­ло по­чёт­ное зва­ние Ге­рой Тру­да, в 1920-1930-х годах при­сваи­вав­шее­ся за осо­бые за­слу­ги пе­ре­до­ви­кам и но­ва­то­рам про­из­вод­ст­ва, пер­во­на­чаль­но - на отдельных пред­при­яти­ях, в пре­де­лах го­ро­да, рай­она, об­лас­ти, рес­пуб­ли­ки (в ка­ж­дом слу­чае су­ще­ст­во­ва­ли свои пра­ви­ла при­свое­ния зва­ния), с 1927 года - на об­ще­со­юз­ном уров­не (по­ста­нов­ле­ние ЦИК и СНК СССР от 27.7.1927 года). Зва­ние Ге­рой Тру­да в 1928-1938 годах по­лу­чи­ли 1014 человек.

Зва­ние Героя Социалистического Труда при­сваи­ва­лось за «за­слу­ги в об­лас­ти хо­зяй­ст­вен­но­го и со­ци­аль­но-куль­тур­но­го строи­тель­ст­ва», как пра­ви­ло за тру­до­вой ге­ро­изм, вне­се­ние осо­бо вы­даю­щей­ся но­ва­тор­ской дея­тель­но­стью зна­чит. вкла­да в по­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти об­щественного про­изводства, подъ­ём народного хо­зяй­ст­ва, нау­ки, куль­ту­ры. С середины 1950-х годов зва­ние ста­ло при­сваи­вать­ся круп­ным партийным и государственным дея­те­лям так­же за вы­слу­гу лет или в свя­зи с различными юби­лея­ми и празд­ни­ка­ми, что от­час­ти сни­зи­ло ав­то­ри­тет на­гра­ды. Ре­ше­ния о при­свое­нии зва­ния или о ли­ше­нии его при­ни­ма­лись Пре­зи­диу­мом ВС СССР (с мар­та 1990 года - Пре­зи­ден­том СССР). При при­свое­нии зва­ния Героя Социалистического Труда вру­ча­лись: гра­мо­та Пре­зи­диу­ма ВС СССР, Ле­ни­на ор­ден, с 1940 года - так­же «Серп и Мо­лот» ме­даль. С 1973 года в слу­чае при­свое­ния зва­ния за но­вые за­слу­ги гра­мо­та, ор­ден и ме­даль вру­ча­лись по­втор­но; ли­цу, два­ж­ды удо­сто­ен­но­му зва­ния Героя Социалистического Труда, ли­бо это­го зва­ния и зва­ния Ге­роя Советского Сою­за, на ро­ди­не ус­та­нав­ли­вал­ся брон­зо­вый бюст. По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 22.8.1988 года по­втор­ное при­свое­ние зва­ния Героя Социалистического Труда пре­кра­ще­но. С 1992 года за тру­до­вые за­слу­ги при­сваи­ва­ет­ся зва­ние Ге­рой Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции .

Пер­вые Герои Социалистического Труда - И.В. Ста­лин (1939; ме­даль «Серп и Мо­лот» № 1), В.А. Дег­тя­рёв (1940). Все­го зва­ния Героя Социалистического Труда удо­стое­ны свыше 20,5 тысяч человек. Два­ж­ды зва­ние Героя Социалистического Труда по­лу­чи­ли свыше 190 человек (пер­вым - Б.Л. Ван­ни­ков, 1949), три­ж­ды - 16 человек (пер­вы­ми - Ван­ни­ков, Н.Л. Ду­хов, И.В. Кур­ча­тов, Ю.Б. Ха­ри­тон, К.И. Щёл­кин, все - в 1954 году).

Ор­га­ни­за­ции, объ­е­ди­няю­щие удо­сто­ен­ных по­чёт­но­го зва­ния: Российский меж­ре­гио­наль­ный фонд Ге­ро­ев Советского Сою­за и Ге­ро­ев Российской Фе­де­ра­ции; Российская ас­со­циа­ция Ге­ро­ев.

По при­ме­ру СССР в ря­де стран так­же бы­ли уч­ре­ж­де­ны по­доб­ные зва­ния и зна­ки от­ли­чия.

Иллюстрации:

Фото. Председатель Президиума ВС СССР М.И. Калинин (справа) вручает орден Ленина и медаль «Серп и Молот» Герою Социалистического Труда В.А. Дегтярёву. 1940. Архив БРЭ.

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