ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА - почётное звание, одна из трёх высших степеней отличия в СССР для присвоения отдельным лицам (наряду со званиями Герой Советского Союза и Мать-героиня).
Учреждено Указом Президиума ВС СССР от 27.12.1938 года. Ему предшествовало почётное звание Герой Труда, в 1920-1930-х годах присваивавшееся за особые заслуги передовикам и новаторам производства, первоначально - на отдельных предприятиях, в пределах города, района, области, республики (в каждом случае существовали свои правила присвоения звания), с 1927 года - на общесоюзном уровне (постановление ЦИК и СНК СССР от 27.7.1927 года). Звание Герой Труда в 1928-1938 годах получили 1014 человек.
Звание Героя Социалистического Труда присваивалось за «заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства», как правило за трудовой героизм, внесение особо выдающейся новаторской деятельностью значит. вклада в повышение эффективности общественного производства, подъём народного хозяйства, науки, культуры. С середины 1950-х годов звание стало присваиваться крупным партийным и государственным деятелям также за выслугу лет или в связи с различными юбилеями и праздниками, что отчасти снизило авторитет награды. Решения о присвоении звания или о лишении его принимались Президиумом ВС СССР (с марта 1990 года - Президентом СССР). При присвоении звания Героя Социалистического Труда вручались: грамота Президиума ВС СССР, Ленина орден, с 1940 года - также «Серп и Молот» медаль. С 1973 года в случае присвоения звания за новые заслуги грамота, орден и медаль вручались повторно; лицу, дважды удостоенному звания Героя Социалистического Труда, либо этого звания и звания Героя Советского Союза, на родине устанавливался бронзовый бюст. Постановлением Президиума ВС СССР от 22.8.1988 года повторное присвоение звания Героя Социалистического Труда прекращено. С 1992 года за трудовые заслуги присваивается звание Герой Российской Федерации.
Первые Герои Социалистического Труда - И.В. Сталин (1939; медаль «Серп и Молот» № 1), В.А. Дегтярёв (1940). Всего звания Героя Социалистического Труда удостоены свыше 20,5 тысяч человек. Дважды звание Героя Социалистического Труда получили свыше 190 человек (первым - Б.Л. Ванников, 1949), трижды - 16 человек (первыми - Ванников, Н.Л. Духов, И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, К.И. Щёлкин, все - в 1954 году).
Организации, объединяющие удостоенных почётного звания: Российский межрегиональный фонд Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации; Российская ассоциация Героев.
По примеру СССР в ряде стран также были учреждены подобные звания и знаки отличия.
Иллюстрации:
Фото. Председатель Президиума ВС СССР М.И. Калинин (справа) вручает орден Ленина и медаль «Серп и Молот» Герою Социалистического Труда В.А. Дегтярёву. 1940. Архив БРЭ.