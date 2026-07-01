ГЕРОВ НАЙДЕН

ГЕРОВ НАЙДЕН - деятель болгарского просвещения, дипломат.

Начальное образование получил в училище отца, даскала хаджи Геро Добревича. В 1834-1836 годах обучался в Пловдиве в греческом училище, в 1836-1839 годах - в Копривштице у архимандрита Неофита Рильского. С помощью Христо Стойковича в 1842 году, как и многие болгарские юноши того времени, окончил гимназию в Одессе, а в 1845 году там же - камеральное отделение Ришельевского лицея. Получив подданство России, в 1846 году вернулся в Копривштицу, открыл одно из первых в Болгарии 2-годичных училищ. В 1850 году в Пловдиве открыл епархиальное училище, в котором стал преподавать. В 1851 году предложил назвать это училище во имя святых Кирилла и Мефодия и день их памяти отмечать как училищный праздник. С 1857 года этот день стал отмечаться как болгарский национальный праздник в Пловдиве, Шумене, болгарской общине Константинополя и других городах, а впоследствии и во всей Болгарии. Во время Крымской войны (1853-1856 годы) проживал в Санкт-Петербурге. Затем вернулся в Пловдив и вновь стал преподавателем. Добился снятия с Пловдивской кафедры греческого митрополита Хрисанфа, который ранее запретил использовать церковнославянский язык в богослужениях.

С 1857 по 1877 годы вице-консул России в Пловдиве. Занимался многосторонней политической и культурной деятельностью. Роль Герова в борьбе за болгарскую церковную автокефалию или в т. н. греко-болгарской церковной распре пока остается неисследованной, но, без сомнения, она весьма значительна. Заботился о восстановлении болгарских монастырей (смотри: Узунова Е. Дейността на Н. Геров по възстановяването на манастирски средища в западнобългарските земи // Н. Геров в историята на бълг. наука и култура: Мат-ли от нац. конф. София, 2002). Благодаря действиям Герова и приглашению им в Россию главы болгарской униатской общины архиепископа Иосифа Сокольского в 1861 году Болгарская уния была прекращена. Геров в многочисленных письмах русским деятелям разъяснял позицию болгар по церковному вопросу, старался убедить в том, что болгары не против единства православной Церкви, а против служения греко-фанариотского духовенства среди болгарской паствы. Добивался выделения стипендий в российских вузах для болгарского юношества. Во время Апрельского восстания 1876 года участвовал в международной кампании по поддержке болгарского народа. В период русско-турецкой войны был командирован к штабу князя Владимира Черкасского и 16 июля 1877 года назначен губернатором Свиштова.

После освобождения Болгарии Геров отошел от политической деятельности, публиковал статьи в периодической печати, написал первую болгарскую поэму «Стоян и Рада», путевые записки, составил «Основы христианского учения, или Краткую Священную историю и краткий катехизис» (София, 1843). Издал «Письма из Болгарии» (Од., 1854), «Болгарские народные песни» (СПб., 1856), «Одно правило по правописанию болгарского языка» (1872), 5-томный Словарь болгарского языка с толкованием слов на болгарском и русском (София, 1895-1904 годы). Стал основателем Пловдивской этимологической школы болгарского языка.