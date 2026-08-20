ГЕРОСТРАТ (др.-греч. Ἡρόστρατоς)

Эфесец, который в 356 г. до н.э. сжег храм Артемиды Эфесской.

Сооружение храма было начато в середине VI в. до н.э. под руководством архитектора Херсифрона из Кносса и продолжалось несколько десятилетий, возможно даже 120 лет. Храм Артемиды не только превосходил своими размерами все возведенные прежде храмовые постройки, но и отличался удивительным изяществом и красотой. Однако простоял он недолго. Согласно преданию, гражданин Эфеса Герострат, страстно желая прославить свое имя, поджег храм.

Это случилось, как утверждает историк Тимей , а вслед за ним Цицерон и Плутарх , в ту самую ночь, когда родился Александр Македонский. Герострат во время допроса под пыткой объяснил свой поступок желанием увековечить свое имя. Его не только приговорили к казни, но и постановили наказать Геростата забвением. С общего согласия ионийских городов был издан декрет о запрещении кому бы то ни было упоминать его имя. Впредь в документах его следовало именовать «одним безумцем». Но запрет оказался бесполезен. Уже его современник историк Феопомп назвал имя поджигателя. Валерий Максим, ссылаясь на Феопомпа, включил рассказ о нем в свою книгу «Достопамятные деяния и изречения» (Val. Max., VIII, 14).

После пожара здание было сильно повреждено. Рухнула крыша, обгорели стены и колонны. Было принято решение на том же месте построить новое святилище Артемиды Эфесской. К началу III в. до н.э. строительство второго храма было закончено. Современники единодушно объявили его одним из семи чудес света. А поэт Антипатр Сидонский (II–I вв. до н.э.) даже назвал его лучшим из семи чудес света .

Имя поджигателя, как он о том и мечтал, сохранилось и стало нарицательным: существует крылатое выражение «Геростратова слава». Так говорят о людях, которые «прославились» разрушением того, что было создано другими. Сравнительно недавно появилось новое выражение в том же значении – «Геростратов синдром». Имя Герострата часто упоминается в художественной литературе, например, в рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий». Ж.-П. Сартр назвал его именем один из своих рассказов («Герострат»), а отечественный драматург Г. Зорин свою пьесу («Забыть Герострата»).

Иллюстрации :

Афиша пьесы Г. Горина «Забыть Герострата».

Автор статьи: Л.Г. Печатнова