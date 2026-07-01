ГЕРОСКИПУ

ГЕРОСКИПУ (Ероскипу; греч. Γεροσκήπου, ῾Ιεροσκήπου) - деревня в 3 км к востоку от Пафоса (Кипр) с византийской церковью святой Параскевы , первомученицы Римской.

Название Героскипу происходит от садов, посвященных Афродите (ἱερὸς κῆπος - священный сад). В древности во время празднеств в честь Афродиты через Героскипу из Пафоса двигалась торжественная процессия к святилищу богини в Старом Пафосе (современная Куклия) (Страбон. География. XIV 6, 3).

Церковь святой Параскевы, построенная в IX веке, представляет собой 5-купольную 3-нефную базилику, причем купола расположены крестообразно: 3 больших - вдоль центрального нефа, 2 малых - по сторонам от главного купола над боковыми нефами. Этот архитектурный тип встречается очень редко, на Кипре известна всего одна подобная церковь - базилика святых Варнавы и Илариона в Перистероне (около 1100 года). Церковь святой Параскевы воздвигнута на месте более древней постройки, фрагменты которой (капители и обломки колонн) сохранились в церковном дворе. Одни исследователи считают, что здесь находился античный храм, по мнению других - раннехристианская базилика.

Квадратная купольная пристройка к юго-восточному углу церкви имеет внутри форму квадрифолия и напоминает раннехристианский мартирий (часовню над могилой мученика) или баптистерий. Археологи считают последнее предположение более вероятным, поскольку в пристройке не обнаружено следов захоронения. Первоначально храм назывался церковью Честного Креста Господня и только в середине ХIХ века был освящен во имя святой Параскевы. В 1886 и 1893 годах были сооружены колокольня и нартекс.

На южной стене северного нефа начертан небольшой крест коричневого цвета, датируемый временем построения церкви. В восточном куполе над алтарем также помещено изображение креста в обрамлении растительного и геометрического орнаментов. Особенности иконографии позволяют отнести это изображение к эпохе иконоборчества (до 843 года). Во время реставрационных работ 1974-1977 годов были обнаружены фрагменты живописи Х века: 2 поясных изображения неизвестных святых и 2 фигуры святителей в рост в южной подпружной арке. Из-под слоя XV века с композицией «Распятие» было частично раскрыто «Успение Пресв. Богородицы», датируемое XII веком.

Центральный неф украшен фресками конца XV века. Особенностью иконографической программы является изображение Богоматери «Знамение» в центральном куполе, а Пантократора (сильно поврежденное) - в западном. В барабане центрального купола помещены пророки со свитками, содержащими пророчества о Божией Матери, что характерно для композиции «Свыше Тя пророци предвозвестиша», в парусах - евангелисты. Изображения в парусах западного купола необычны: пророк Моисей, «Жертвоприношение Авраама» и апостол Павел, диктующий послание апостолу Луке (изображение в юго-западном парусе утрачено).

На стенах центрального нефа представлены сцены из двунадесятых праздников и Страстного цикла. В люнетах они расположены в 2 ряда, кроме люнета на северной стене под центральным куполом , где помещена большая композиция «Распятие», которая носит следы западного влияния: изображение Богоматери, падающей на руки святых жен, фигуры скачущих на конях иудеев, воины в европейских костюмах и доспехах.

На стенах арочного проема, ведущего в южный неф, изображены святители Спиридон и Елевферий; на южной стене, под сценой «Рождество Богородицы»,- великомученик Георгий Победоносец. Пророк Моисей со свитком помещен под «Распятием» слева; пророк Иезекииль - слева от южного люнета, в котором изображены «Воскрешение Лазаря», «Вход Господень в Иерусалим», «Рождество Пресвятой Богородицы» и «Введение во храм Пресвятой Богородицы».

В иконостасе северного нефа помещен чудотворный образ Божией Матери Иерокипиотиссы (Герокипиотиссы). Икона датируется концом XV века и является 2-сторонней. На лицевой стороне изображена Богоматерь типа «Одигитрия», на оборотной стороне - «Распятие». Эта икона была обретена в середине XIX века. Один из жителей деревни, дом которого находился на возвышенности, в течение многих ночей видел свет, появлявшийся на окраине Героскипу. Собрав односельчан, он отправился ночью на это место и обнаружил в густых зарослях икону, перед которой горела лампада. По желанию жителей икона была помещена в церкви святой Параскевы.

В 6 м от юго-западной стены церкви существовал вход в подземную пещеру, через которую протекал ручеек. Его вода, излечивавшая глазные заболевания, считалась святой и называлась агиасмой святой Параскевы. В 50-х годах ХХ века родник был загрязнен промышленными стоками и пещера запечатана. В настоящее время Героскипу славится производством лучшего на Кипре лукума.

Иллюстрации:

Церковь святой Параскевы. IX век. Архив ПЭ;

«Успение Богородицы» (XII век) и «Распятие Христово» (XV век). Роспись церкви святой Параскевы. Фрагмент. Архив ПЭ.

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