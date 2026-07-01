ГЕРОНТОКРАТИЯ

ГЕРОНТОКРАТИЯ - термин, обозначающий общество, в котором власть принадлежит старикам.

По­ня­тие «Геронтократия» пред­ло­же­но британским ан­тро­по­ло­гом У. Ри­вер­сом в начале XX века для ха­рак­те­ри­сти­ки со­ци­аль­но-по­тес­тар­ной ор­га­ни­за­ции у ря­да ко­рен­ных на­ро­дов Ав­ст­ра­лии и Океа­нии . По его мне­нию, Геронтократия ха­рак­тер­на для ран­не­пер­во­быт­но­го об­ще­ст­ва. Дей­ст­ви­тель­но, ис­тори­че­ски пер­вая со­ци­аль­ная ие­рар­хия бы­ла ос­но­ва­на на воз­рас­тном прин­ци­пе (смотри Воз­раст­ная ор­га­ни­за­ция), по­это­му стар­шие воз­рас­тные груп­пы об­ла­да­ли бо­лее вы­со­ким со­ци­аль­ным ста­ту­сом. По­жи­лые муж­чи­ны поль­зо­ва­лись осо­бым влия­ни­ем и при­ви­ле­гия­ми как но­си­те­ли ин­тел­лек­та, опы­та, а так­же в си­лу мо­нопо­лии на ин­фор­ма­цию. До­ми­ни­ро­ва­ние и ав­то­ри­тет стар­ших за­кре­п­ля­лись пред­ков куль­том. Од­на­ко дос­ти­же­ние стар­че­ско­го воз­рас­та не га­ран­ти­ро­ва­ло ин­ди­ви­ду по­тес­тар­но­го пре­вос­ход­ст­ва; воз­раст был лишь не­об­хо­ди­мой пред­по­сыл­кой для об­ре­те­ния вы­со­ко­го ста­ту­са, ко­то­рый так­же за­ви­сел от лич­ных ка­честв, об­ла­да­ния ма­те­ри­аль­ны­ми ре­сур­са­ми, ко­ли­че­ст­ва жён и т. д. (смотри Биг­мен, Ста­рей­ши­ны). В пе­ре­нос­ном смыс­ле при­ме­ни­тель­но к современному об­ще­ст­ву Геронтократией на­зы­ва­ет­ся узур­па­ция по­ли­тического влия­ния людь­ми стар­ше­го по­ко­ле­ния.

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