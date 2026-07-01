ГЕРОНТОКРАТИЯ
ГЕРОНТОКРАТИЯ - термин, обозначающий общество, в котором власть принадлежит старикам.
Понятие «Геронтократия» предложено британским антропологом У. Риверсом в начале XX века для характеристики социально-потестарной организации у ряда коренных народов Австралии и Океании. По его мнению, Геронтократия характерна для раннепервобытного общества. Действительно, исторически первая социальная иерархия была основана на возрастном принципе (смотри Возрастная организация), поэтому старшие возрастные группы обладали более высоким социальным статусом. Пожилые мужчины пользовались особым влиянием и привилегиями как носители интеллекта, опыта, а также в силу монополии на информацию. Доминирование и авторитет старших закреплялись предков культом. Однако достижение старческого возраста не гарантировало индивиду потестарного превосходства; возраст был лишь необходимой предпосылкой для обретения высокого статуса, который также зависел от личных качеств, обладания материальными ресурсами, количества жён и т. д. (смотри Бигмен, Старейшины). В переносном смысле применительно к современному обществу Геронтократией называется узурпация политического влияния людьми старшего поколения.