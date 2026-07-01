ГЕРОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
ГЕРОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς, лат. Heron Alexandrinus) - древнегреческий учёный, работавший в Александрии (годы рождения и смерти неизвестны, вероятно, I век).
Автор работ, в которых систематизировал и изложил основные знания античного мира в области прикладной механики и прикладной математики. Описал, например, в «Механике» пять простейших устройств: рычаг, ворот, клин, винт, блок. Использовав зубчатую передачу, построил прибор для измерения протяжённости дорог, основанный на том же принципе, что и современный таксометр. Создал автомат для измерения расхода жидкости, который применялся при отпуске «священной» воды в храмах. В «Пневматике» описал различные механизмы, приводимые в движение нагретым или сжатым воздухом либо паром: шар, вращающийся под действием пара (эолипил), автомат для открывания дверей, пожарный насос, различные сифоны, водяной органчик, механический театр марионеток и др.
Механизмы и автоматы, построенные Героном, нашли применение в основных в конструкциях автоматических игрушек, использовались для создания эффектов, например в театральных представлениях. В сочинении «О диоптре» Герон изложил правила земельной съёмки, основанные фактически на применении прямоугольных координат; описал прибор для измерения углов (диоптр) - прототип современного теодолита. В трактате «Об изготовлении метательных машин» изложил основы античной артиллерии. В математических работах Герон дал описания многих правил, геометрических фигур, расчётов, формул и др. (смотри Герона формула). По широте охвата тематики его труды считаются энциклопедией античной математики, несмотря на то, что приводимые сведения носят догматичный характер, т. к. не сопровождаются выводами, только поясняются на примерах.