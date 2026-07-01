ГЕРОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ГЕРОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς, лат. Heron Alexandrinus) - древнегреческий учёный, работавший в Александрии (годы рождения и смер­ти не­известны, ве­ро­ят­но, I век).

Ав­тор ра­бот, в ко­то­рых сис­тема­ти­зи­ро­вал и из­ло­жил основные зна­ния ан­тич­но­го ми­ра в об­лас­ти при­клад­ной ме­ха­ни­ки и при­клад­ной ма­те­ма­ти­ки. Опи­сал, например, в «Ме­ха­ни­ке» пять про­стей­ших уст­ройств: ры­чаг, во­рот, клин, винт, блок. Ис­поль­зо­вав зуб­ча­тую пе­ре­да­чу, по­стро­ил при­бор для из­ме­ре­ния про­тя­жён­но­сти до­рог, ос­но­ван­ный на том же прин­ци­пе, что и современный так­со­метр. Соз­дал ав­то­мат для из­ме­ре­ния рас­хо­да жид­ко­сти, ко­то­рый при­ме­нял­ся при от­пус­ке «свя­щен­ной» во­ды в хра­мах. В «Пнев­ма­ти­ке» опи­сал различные ме­ха­низ­мы, при­во­ди­мые в дви­же­ние на­гре­тым или сжа­тым воз­ду­хом ли­бо па­ром: шар, вра­щаю­щий­ся под дей­ст­ви­ем па­ра (эо­ли­пил), ав­то­мат для от­кры­ва­ния две­рей, по­жар­ный на­сос, различные си­фо­ны, во­дя­ной ор­ган­чик, ме­ха­нический те­атр ма­рио­не­ток и др.

Ме­ха­низ­мы и ав­то­ма­ты, по­стро­ен­ные Героном, на­шли при­ме­не­ние в основных в кон­ст­рук­ци­ях ав­то­ма­тических иг­ру­шек, ис­поль­зо­ва­лись для соз­да­ния эф­фек­тов, например в те­ат­раль­ных пред­став­ле­ни­ях. В сочинении «О ди­оп­тре» Герон из­ло­жил пра­ви­ла зе­мель­ной съём­ки, ос­но­ван­ные фак­ти­че­ски на при­ме­не­нии пря­мо­уголь­ных ко­ор­ди­нат; опи­сал при­бор для из­ме­ре­ния уг­лов (ди­оптр) - про­то­тип современного тео­до­ли­та. В трак­та­те «Об из­го­тов­ле­нии ме­та­тель­ных ма­шин» из­ло­жил ос­но­вы ан­тич­ной ар­тил­ле­рии . В ма­те­ма­тических ра­бо­тах Герон дал опи­са­ния многих пра­вил, гео­мет­рических фи­гур, рас­чё­тов, фор­мул и др. (смотри Ге­ро­на фор­му­ла). По ши­ро­те ох­вата те­ма­ти­ки его тру­ды счи­та­ют­ся эн­цик­ло­пе­ди­ей ан­тич­ной ма­те­ма­ти­ки, не­смот­ря на то, что при­во­ди­мые све­де­ния но­сят дог­ма­тич­ный ха­рак­тер, т. к. не со­про­во­ж­да­ют­ся вы­во­да­ми, толь­ко по­яс­ня­ют­ся на при­ме­рах.