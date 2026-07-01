ГЕРОЛЬДИЯ

ГЕРОЛЬДИЯ - в Российской империи в 1722-1848 годах учреждение при Сенате, в 1848-1917 годах Департамент Сената, ведавший делами дворянского сословия, награждением почётными титулами, переменой и передачей фамилий и др.

Герольдия воз­глав­ля­лась ге­рольд­мей­сте­ром (в 1800-1803 годах - ди­рек­то­ром), ко­то­рый в 1848 году по­лу­чил пра­ва обер-про­ку­ро­ра. Пер­вым ге­рольд­мей­сте­ром был С.А. Ко­лы­чев, его по­мощ­ни­ком - граф Ф. Сан­ти, а пер­вым жи­во­пис­цем в 1727 году стал А. Ба­ра­нов. В 1800-1802 годах Герольдия име­ла пра­ва кол­ле­гии. В со­от­вет­ст­вии с ми­ни­стер­ской ре­фор­мой 1802 года под­чи­не­на не­по­сред­ст­вен­но генерал-про­ку­ро­ру Се­на­та. В мае 1917 года Департамент Герольдии пе­ре­име­но­ван в 3-й департамент Се­на­та, уп­разд­нён 22.11(5.12).1917 года.

Герольдия за­ни­ма­лась со­став­ле­ни­ем дво­рян­ских спи­сков, на­блю­де­ни­ем за тем, что­бы дво­ря­не не ук­ло­ня­лись от служ­бы, вне­се­ни­ем в дво­рян­ские спи­ски во­ин­ских чи­нов не из дво­рян, дос­тиг­ших чина обер-офи­це­ра, пред­став­ле­ни­ем по тре­бо­ва­нию Се­на­та кан­ди­да­тов на ва­кан­сии по государственной служ­бе, а так­же со­став­ле­ни­ем дво­рян­ских и городских гер­бов (в 1857 году ра­бо­та с гер­ба­ми пе­ре­шла в ве­де­ние спе­ци­аль­но соз­дан­но­го Гер­бо­во­го от­де­ле­ния Ге­роль­дии). Го­то­ви­ла и ис­пол­ня­ла де­ла о про­из­вод­ст­ве в во­енные и гражданские чи­ны (с 1762 года; в 1846-1858 годах про­из­вод­ст­вом в гражданские чи­ны ве­дал Ин­спек­тор­ский департамент 1-го от­де­ле­ния Соб­ст­вен­ной Его Императорского Высочества кан­це­ля­рии ). Про­ве­ря­ла и сви­де­тель­ст­во­ва­ла справ­ки о дво­рян­ст­ве (с 1767 года). С 1785 года осу­ще­ст­в­ля­ла про­вер­ку жа­лоб на оп­ре­де­ле­ния дво­рян­ских де­пу­тат­ских со­б­раний (с 1828 года ре­ви­зию оп­ре­де­ле­ний). Герольдия ве­ла об­щий гер­бов­ник го­ро­дов Российской им­пе­рии (с 1800 года). С 1832 года Герольдия за­ни­ма­лась де­ла­ми о при­ня­тии в российское под­дан­ст­во и о по­чёт­ном гра­ж­дан­ст­ве, о пе­ре­ме­не и пе­ре­да­че фа­ми­лий. В ве­де­ние Департамента Герольдии вхо­ди­ло со­став­ле­ние и из­да­ние ад­рес-ка­лен­да­рей, из­да­ние спи­сков гражданских чи­нов 1-7-го клас­сов. В 1834 году в его ведение пе­ре­да­ны де­ла о дво­рян­ст­ве Цар­ст­ва Поль­ско­го (вне сфе­ры дея­тель­но­сти Департамента Герольдии ос­та­лись толь­ко де­ла о дво­рян­ст­ве Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Фин­лянд­ско­го).

2) Ге­раль­дический со­вет (в 1992-1994 годах Государственная ге­раль­дическая служ­ба Российской Фе­де­ра­ции, в 1994-1999 годах Государственная ге­роль­дия) при Пре­зи­ден­те Российской Фе­де­ра­ции, со­ве­ща­тель­ный и кон­суль­та­тив­ный ор­ган, це­лью ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся про­ве­де­ние еди­ной государственной по­ли­ти­ки в об­лас­ти ге­раль­ди­ки. В его обя­зан­но­сти вхо­дит пред­став­ле­ние Пре­зи­ден­ту РФ ин­фор­ма­ции о со­стоя­нии дел в об­лас­ти ге­раль­ди­ки, обес­пе­че­ние в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке ра­бот по соз­да­нию и ис­поль­зо­ва­нию официальных сим­во­лов и от­ли­чи­тель­ных зна­ков, про­ве­де­ние ге­раль­дической экс­пер­ти­зы ма­те­риа­лов, ка­саю­щих­ся уч­ре­ж­де­ния и ис­поль­зо­ва­ния официальных сим­во­лов и от­ли­чи­тель­ных зна­ков, ве­де­ние Государственного ге­раль­дического ре­ги­ст­ра РФ и др.

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