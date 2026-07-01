ГЕРОЛЬДИЯ
ГЕРОЛЬДИЯ - в Российской империи в 1722-1848 годах учреждение при Сенате, в 1848-1917 годах Департамент Сената, ведавший делами дворянского сословия, награждением почётными титулами, переменой и передачей фамилий и др.
Герольдия возглавлялась герольдмейстером (в 1800-1803 годах - директором), который в 1848 году получил права обер-прокурора. Первым герольдмейстером был С.А. Колычев, его помощником - граф Ф. Санти, а первым живописцем в 1727 году стал А. Баранов. В 1800-1802 годах Герольдия имела права коллегии. В соответствии с министерской реформой 1802 года подчинена непосредственно генерал-прокурору Сената. В мае 1917 года Департамент Герольдии переименован в 3-й департамент Сената, упразднён 22.11(5.12).1917 года.
Герольдия занималась составлением дворянских списков, наблюдением за тем, чтобы дворяне не уклонялись от службы, внесением в дворянские списки воинских чинов не из дворян, достигших чина обер-офицера, представлением по требованию Сената кандидатов на вакансии по государственной службе, а также составлением дворянских и городских гербов (в 1857 году работа с гербами перешла в ведение специально созданного Гербового отделения Герольдии). Готовила и исполняла дела о производстве в военные и гражданские чины (с 1762 года; в 1846-1858 годах производством в гражданские чины ведал Инспекторский департамент 1-го отделения Собственной Его Императорского Высочества канцелярии). Проверяла и свидетельствовала справки о дворянстве (с 1767 года). С 1785 года осуществляла проверку жалоб на определения дворянских депутатских собраний (с 1828 года ревизию определений). Герольдия вела общий гербовник городов Российской империи (с 1800 года). С 1832 года Герольдия занималась делами о принятии в российское подданство и о почётном гражданстве, о перемене и передаче фамилий. В ведение Департамента Герольдии входило составление и издание адрес-календарей, издание списков гражданских чинов 1-7-го классов. В 1834 году в его ведение переданы дела о дворянстве Царства Польского (вне сферы деятельности Департамента Герольдии остались только дела о дворянстве Великого княжества Финляндского).
2) Геральдический совет (в 1992-1994 годах Государственная геральдическая служба Российской Федерации, в 1994-1999 годах Государственная герольдия) при Президенте Российской Федерации, совещательный и консультативный орган, целью которого является проведение единой государственной политики в области геральдики. В его обязанности входит представление Президенту РФ информации о состоянии дел в области геральдики, обеспечение в установленном порядке работ по созданию и использованию официальных символов и отличительных знаков, проведение геральдической экспертизы материалов, касающихся учреждения и использования официальных символов и отличительных знаков, ведение Государственного геральдического регистра РФ и др.