Герольд

Геро`льд (нем. Herold, от др.-нем. heriwalto, позднелат. Heraldus, фр. heraut d’armes, этимология дискуссионна) — в Европе XII—XXI вв. должностное лицо , профессионально занимавшееся геральдикой. Первоначально — вестник, глашатай, впоследствии распорядитель на рыцарских турнирах, церемониймейстер и посол при дворах королей и крупных сеньоров. Впервые Г. отмечены в источниках ок. 1170. Социальный статус ранних Г. очень низок; с XV в. историографическая традиция выводила их мнимое происхождение от античных вестников (фециалов). Каждый Г. имел должностное имя , связанное с подведомственной территорией или корпорацией (Гельдерн, Берри, Подвязка, Золотое Руно). Г. обладали неприкосновенностью, не носили в сражении оружия. Одевался Г. в табард, по рисунку представлявший собой персонифицируемый герб. Среди привилегий Г. было освобождение от налогов; их обычным вознаграждением являлись деньги , одежда , оборудование турнира по его окончании. Г. тесно связаны с развитием геральдики; со 2-й половины XIII в. они ведали составлением гербовников, с середины XV в. — экспертизой и регистрацией гербов. Корпорация Г. состояла из гербового короля (фр. roi d’armes, англ. king of arms, нем. Wappenkonig), собственно Г. и младших Г. (фр. poursuivant). Некоторые Г. оставили теоретическое наследие в виде геральдических трактатов. Со 2-й половины XV в. увеличивалась зависимость Г. от верховной власти; в XVII в. они сохраняли церемониальные функции, были экспертами в подтверждении знатности. В России официальные Г. возникли при Петре I (1722), и их деятельность изначально полностью контролировалась государством. В настоящее время Г. сохраняются в Великобритании, Шотландии, Канаде, Бельгии, Южно-Африканской Республике. Лит.: Куркин А. В. Служба герольдов герцогов Бургундских, 1363—1477 гг. // Signum. Вып. 8. М., 2015. C. 142—186; Черных А. П. Alter ego сеньора или imago сеньории? Герольды Ависской Португалии // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории, 2014—2016. Вып. 11. М., 2016. С. 202—222; Ceballos-Escalera A. de. Heraldos y Reyes de Armas en la Corte de Espana. Madrid, 1993; Le heraut, figure europeenne (XIVe—XVIe siecle). Revue du Nord. 2006. 3—4. № 366—367; Wagner A. R. Heralds of England: A History of the Office and College of Arms. London, 1967