ГЕРОФИЛ

ГЕРОФИЛ - древнегреческий врач и анатом, один из основателей так называемой александрийской медицинской школы.

Ро­дом из Хал­ке­до­на в Ма­лой Азии. Ра­бо­тал в Алек­сан­д­рии. Пер­вым на­чал изу­че­ние ана­то­мии че­ло­ве­ка на тру­пах. Дал опи­са­ние нерв­ной сис­те­мы и внутренних ор­га­нов че­ло­ве­ка, го­лов­но­го моз­га, ус­та­но­вил раз­ли­чие ме­ж­ду ар­те­рия­ми и ве­на­ми; по­ло­жил на­ча­ло изу­че­нию пуль­са. В сво­их фи­зио­ло­гических воз­зре­ни­ях пред­по­ла­гал на­ли­чие в ор­га­низ­ме 4 сил: пи­таю­щей, со­гре­ваю­щей, мыс­ля­щей и чув­ст­вую­щей, ло­ка­ли­зо­ван­ных со­от­вет­ст­вен­но в пе­че­ни, ки­шеч­ни­ке, серд­це, моз­ге и нер­вах. Ав­тор не­со­хра­нив­ших­ся со­чи­не­ний по аку­шер­ст­ву, хи­рур­гии (упо­ми­на­ют­ся в тру­дах Га­ле­на , Цель­са).