ГЕРОФИЛ
ГЕРОФИЛ - древнегреческий врач и анатом, один из основателей так называемой александрийской медицинской школы.
Родом из Халкедона в Малой Азии. Работал в Александрии. Первым начал изучение анатомии человека на трупах. Дал описание нервной системы и внутренних органов человека, головного мозга, установил различие между артериями и венами; положил начало изучению пульса. В своих физиологических воззрениях предполагал наличие в организме 4 сил: питающей, согревающей, мыслящей и чувствующей, локализованных соответственно в печени, кишечнике, сердце, мозге и нервах. Автор несохранившихся сочинений по акушерству, хирургии (упоминаются в трудах Галена, Цельса).