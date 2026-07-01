ГЕРОДОТ (др.-греч. Ἡρόδоτоς, лат. Herodotus)

Греческий историк родом из Галикарнаса (Малая Азия).

Принадлежал к высшей аристократии Галикарнаса, участвовал в политической борьбе и был изгнан тираном Лигдамидом. Долгое время жил на Самосе, затем в Дельфах и Афинах (40-е – 30-е гг. до н.э.). Был близок к кружку Перикла. Выступал с чтением своих сочинений на афинской агоре в 447 или 445 гг. до н.э. Участвовал в основании Фурий, афинской колонии в южной Италии, где очевидно и умер. Много путешествовал, вероятно, с 455 по 447 гг. до н.э. Среди прочих земель посетил Египет, Вавилон, Сирию, Финикию, Причерноморье. Написал историю Греко-персидских войн.

Его «История» делится на 9 книг, каждая из которых носит название одной из девяти муз. Деление позднее, произведено александрийскими учеными. По своему содержанию вся «История» распадается на две части: первые четыре книги – это предыстория Греко-Персидских войн, а вторая, с пятой по девятую, – собственно история этих войн, от Ионийского восстания и до Платейской битвы. В первой части Геродот рассказывает о странах и народах, которые входили в состав Персидского государства или соприкасались с Персией и Грецией. Это Лидия, Египет, Скифия, Кирена, Ливия, Фракия и, конечно, сама Персия. Это своего рода историко-географическая и этнографическая энциклопедия большей части тогдашней ойкумены.

Во второй части уже идет непрерывный рассказ о самой войне: Геродот описывает Ионийское восстание, поход Мардония и войну с Ксерксом. Всю свою книгу Геродот подчинил одному сюжету – противостоянию Персии и Греции, а более широко, – борьбе Востока и Запада. У Геродота уже четко прослеживается деление на греков и варваров. Рассказ Геродота исключительно благоприятен для Афин. Именно он назвал афинян «спасителями Эллады» (VII, 139), но отдал должное и спартанцам, охарактеризовав их людьми, которые никогда не станут рабами персов (VII, 103).

Главный источник Геродота – устная традиция, в том числе личные наблюдения и сообщения разных лиц, среди которых были и крупные политики. Использовал он и письменные источники: труды своих предшественников, поэтов и логографов , особенно Гекатея, изречения оракулов, надписи. Как исторический источник Геродот достаточно надежен. Он стремился быть максимально объективным и намеренно никогда не искажал факты. Но, с другой стороны, он передавал сведения, полученные им из разных источников, иногда враждебных друг другу. В результате у Геродота в отношении некоторых политических деятелей (например, Фемистокла и Клеомена) можно найти противоречивые высказывания, поскольку он не старался согласовывать разные мнения. Это был его принцип. Он писал: «Я обязан передавать то, что говорят, но вовсе не обязан верить этому». Геродот был крупным писателем, он написал замечательное художественное произведение, предназначенное для широкой публики. Недаром вся его книга дошла до нас целиком.

Геродот умело меняет стили изложения в зависимости от того, о чем рассказывает, часто делает отступления от основной темы, избегая тем самым монотонности. Он старается сообщить как можно больше фактов. Эта словоохотливость Геродота составляет наиболее привлекательную черту его книги. Геродот, видимо, первым ввел в свое повествование речи действующих лиц. Хотя уже в древности у Геродота было много критиков, начиная с Фукидида , но его никогда не переставали читать. Его ценили не только как историка, но и как великолепного стилиста, мастера простой, но в то же время изысканной речи. «Отцом истории» его назвал Цицерон.

Сочинения :

Herodoti historiae / Ed. C. Hude. Oxford, 1990. 2 vols.;

Геродот. История / Пер. Г.А. Стратановского. Л., 1972;

Геродот. История / Пер. Ф. Мищенко. М., 2008.

Иллюстрации :

1. Геродот. Римская копия греческого оригинала н. IV в. до н.э. Найдена в районе Porta Metronia в Риме (Национальный музей);

2. Статуя Геродота в его родном городе Галикарнасе (современный Бодрум, Турция);

3. Страница «Истории» Геродота, переведенной на латынь Лоренцо Валла и изданной в Венеции в 1494 г. (Йельский ун-т, США).