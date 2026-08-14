ГЕРОДИАН (греч. Ἡρωδιανός, лат. HerodianusГЕРОДИАН (греч. Ἡρωδιανός, лат. Herodianus)

Римский историк.

Возможно, родом из Антиохии, служил чиновником в Сирии. Автор сочинения «История императорской власти после Марка» в 8 книгах, охватывающего период от смерти Марка Аврелия и воцарения Коммода (180 г.) до начала правления Гордиана III (238 г.). Геродиан, как правило, описывает события, не анализируя их причины и общие тенденции римской истории того времени. Изложение Гордиана концентрируется на фигуре императора, его личности, характеристике, жизнеописании, но он избегает чрезмерно компрометирующих подробностей. Стиль Геродиана порой подражает Фукидиду , но свободен от чрезмерного аттицизма, встречаются и латинизмы. Как и Фукидид, Геродиан часто использует речи; они составлены им самим, чего Геродиан и не скрывает. Его склонность к морализаторству и риторике и хронологические и географические ошибки делают «Историю» не всегда надежной, но в тех частях, где Геродиан описывает события, современником которых он был, она – незаменимый источник и иногда более надежна, чем труд Диона Кассия . Иногда он подробно описывает для греческих читателей риские обычаи, праздники и традиции. Его сочинение было использовано Писателями Истории Августов , Зосимом и Иоанном Зонарой..