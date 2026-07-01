Геродиан

Геродиа`н (лат. He-ro­­dianus) (ок. 165 — ок. 245) — греческий историк. Родился и жил в Антиохии, получил хорошее риторическое образование , занимал различные должности в имперской и муниципальной администрации, неоднократно бывал или проживал в Риме. На склоне лет Г. написал «Историю императорской власти после Марка» в 8 книгах, которая охватывает период от смерти Марка Аврелия (180) до начала единоличного правления Гордиана III (238). Уникальность этого произведения в том, что, как подчеркивает сам автор, он опирается не на труды предшественников, а на тщательно собранный им самим материал. Фактически это мемуары, выстроенные в строго хронологическом порядке, в рамках биографий императоров, которые отличаются риторической эффектностью и наглядностью описания. Лит.: История императорской власти после Марка / Пер. А. И. Доватура (колл.), ст. А. И. Доватура, комм. М. Ф. Высокого. М., 1996; Kemezis A. M. Greek Narratives of the Roman Empire under the Severans. Cambridge, 2014