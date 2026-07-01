ГЕРОД АТТИК, ЛУЦИЙ ВИБУЛЛИЙ ГИППАРХ ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ (греч. Ἡρώδης ὁ Ἀττικός, лат. Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes Marathonios)

Оратор, представитель Второй софистики.

Родился в семье римского сенатора Тиберия Клавдия Аттика Герода и Вибуллы Алкии Агриппины. Учился риторике и философии у лучших учителей, был сторонником аттицизма. В 125 г. префект нескольких городов в провинции Азия, в 127 г. принимал у себя императора Адриана во время его посещения Афин, в 140 г. стал учителем Марка Аврелия и Луция Вера , в 143 г. назначен консулом. Герод Аттик был одним из богатейших и влиятельнейших людей своего времени, он широко занимался благотворительностью, финансируя строительство и реставрацию общественных зданий в различных городах. Из-за сложного характера был в ссоре с Фронтоном и наместниками Греции братьями Квинтилиями, что вылилось в обвиненение его в «тирании» (174 г.); конфликт не без труда удалось уладить Марку Аврелию; обстоятельства этого дела нам известны из афинской надписи (Oliver, 1970). Героду Аттику принадлежали речи, письма, дневники, ученые сочинения, однако до нашего времени сохранился только фрагмент у Авла Геллия и речь «О видах управления государством», авторство которой оспаривается.

Исторические источники :

Флавий Филострат. Жизнеописания софистов;

Авл Геллий. Аттические ночи;

Фронтон. Письма.

Сочинения :

[Herodes Atticus]. Peri Politeias / Ed. U. Albini. Florence, 1968.