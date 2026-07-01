Герод Аттик

Геро`д Аттик (лат. Herodes Atticus) (101—177) — римский оратор, государственный деятель и меценат эпохи второй софистики. Сын богатого афинского аристократа и сенатора высшего ранга (консуляра) Тиберия Клавдия Аттика, друг и родственник рим­ских императоров. Прославился как оратор, учитель красноречия и полисный благотворитель (эвергет). Учитель Марка Аврелия и Луция Вера, первый ординарный консул из сенаторов-греков. Лит.: Tobin J. Herodes Attikos and the City of Athens: Patronage and Conflict Under the Antonines. Amsterdam, 1997